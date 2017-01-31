Отдайте экспертизу в частные руки!

На 1 января 2017 года объем переданных экспертных работ в конкурентную среду в области строительства составляет 39%

Палата экспертных организаций отчиталась по результатам 2016 года.

Как известно, в начале февраля 2016 года Палата создавалась под эгидой НПП, сегодня, по состоянию на 1 января 2017 года, 60 аккредитованных экспертных организаций из 73 аккредитованных в Комитете по делам строительства и ЖКХ МНЭ РК являются членами Палаты.

За 2016 год общее количество поступивших проектов на экспертизу в конкурентную среду составило 6111 единиц. Из которых:

- 2200 проектов возвращены без рассмотрения (основные причины возврата: некомплектность ПСД и некомпетенция частных экспертных организаций);

- по 2703-м проектам выданы соответствующие экспертные заключения.

В реализацию 47-шага Плана нации Правительством разработан План мероприятий, в соответствии с которым предполагалось с 1 января 2016 года передать негосударственным экспертным организациям до 50% объема экспертных работ в области строительства, а к 2020 году - до 90%.

Однако, по состоянию на 1 января 2017 года, объем переданных экспертных работ в конкурентную среду составляет 39%.

За прошедший год разработаны 4 Стандарта Палаты экспертных организаций и методические пособия, в которых установлены общие требования к процедуре проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов, составу, содержанию и оформлению экспертных заключений.

С выездом на места специалистами правления Палаты проведен анализ деятельности 25-ти аккредитованных экспертных организаций, расположенных в Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Мангистауской, Кызылординской областях и в городе Астане.

Аккредитованные экспертные организации в пилотном режиме провели комплексную вневедомственную экспертизу 2 жилых домов: 9-этажный жилой дом в районе с обычными геологическими условиями в г. Астане и 5- этажный жилой дом в районе с сейсмической активностью в г. Шымкенте. По результатам экспертизы:

ТОО «ПРОЕКТ ЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ» (г. Астана) - 9 этажный жилой дом - выдано положительное заключение от 14.09.2016 г.;

ТОО «Стандарт ОРД» (г. Шымкент) - 5 этажный жилой дом - проект возвращен на доработку в связи с тем, что замечания не были устранены.

Палата экспертных организаций разработала собственную электронную информационную систему для проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов.

Заключено Соглашение с Институтом законодательства МЮ РК о совместной деятельности по совершенствованию законодательных и нормативных документов по вопросам экспертной деятельности в сфере экспертизы проектов строительства.

Заключено Соглашение с РГП «Госэкспертиза» по координации действий и усилий в целях развития экспертной деятельности, что позволяет членам Палаты пользоваться на безвозмездной основе единым порталом (до ввода в действие информационной системы Палаты), получать консультации и помощь при работе с порталом.

Подписан меморандум с Ассоциацией «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» Российской Федерации от 24 ноября 2016 года по сотрудничеству по вопросам дальнейшего развития экспертизы проектов строительства, совершенствования законодательного, нормативного и методологического обеспечения экспертной деятельности, повышения качества экспертных работ, обмене информацией и передовым опытом.

Основные задачи Палаты на текущий год

1. Передача функций по аккредитации юридических лиц и аттестации физических лиц, претендующих на право проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства в компетенцию Палаты.

2. Увеличение объема работы частных экспертных организаций.

3. Подготовка нормативно-правовых документов для перерегистрации Палаты в саморегулируемую организацию, согласно закону РК «О саморегулировании»;

4. Создание учебного центра для обучения и повышения квалификации экспертов аккредитованных экспертных организаций. Проведение обучения экспертов на постоянной основе с выдачей сертификатов;

5. Внедрение разработанной Палатой собственной электронной информационной системы для проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов и интегрирование с информационной системой РГП «Госэкспертиза»;