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В сети поиздевались над украинским логотипом «Евровидения»

31 января 2017, 15:43

Среди вариантов — круассан, стафилококк, креветки и коса Юлии Тимошенко.


Пользователи социальных сетей критически отнеслись к логотипу «Евровидения-2017», который накануне, 30 января, представили украинские организаторы вокального конкурса. Юзеры попытались предположить, что на самом деле украинские дизайнеры зашифровали в эмблеме, передает Lenta.ru.



На самом деле на эмблеме «Евровидения» изображены женские национальные бусы. Слоганом грядущего мероприятия станет Celebrate Diversity, что на русский можно перевести как «Прославлять (или праздновать) многообразие».

«О мой бог! "Симпсоны" предсказали логотип «"Евровидения-2017"».
«Евровидение» пройдет на Украине в мае 2017 года. Страна получила право принимать конкурс после победы певицы Джамалы, исполнившей на предыдущем конкурсе в Стокгольме песню «1944».

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