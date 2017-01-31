В сети поиздевались над украинским логотипом «Евровидения»

Пользователи социальных сетей критически отнеслись к логотипу «Евровидения-2017», который накануне, 30 января, представили украинские организаторы вокального конкурса. Юзеры попытались предположить, что на самом деле украинские дизайнеры зашифровали в эмблеме,









Украина представила эмблему "Евровидения-2017".

Смотри не перепутай:

-Слева символ Евровидения-2017

-Справа бактерия стафилококка. pic.twitter.com/TJhHdG2RpS — ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 31 января 2017 г.





На самом деле на эмблеме «Евровидения» изображены женские национальные бусы. Слоганом грядущего мероприятия станет Celebrate Diversity, что на русский можно перевести как «Прославлять (или праздновать) многообразие».





«О мой бог! "Симпсоны" предсказали логотип «"Евровидения-2017"».

OMG. The Simpsons also predicted the Eurovision 2017 logo #CelebrateDiversitypic.twitter.com/tIj1of1L9a — Lluís | wiwibloggs (@wiwiLluis) 30 января 2017 г.





«В этом году Евровидение организует Pandora».