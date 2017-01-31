В сети поиздевались над украинским логотипом «Евровидения»
Среди вариантов — круассан, стафилококк, креветки и коса Юлии Тимошенко.
Пользователи социальных сетей критически отнеслись к логотипу «Евровидения-2017», который накануне, 30 января, представили украинские организаторы вокального конкурса. Юзеры попытались предположить, что на самом деле украинские дизайнеры зашифровали в эмблеме, передает Lenta.ru.
We like this logo even better #eurovision#CelebrateDiversitypic.twitter.com/YQRQPOyd2R— escYOUnited (@ESCunited) 30 января 2017 г.
Que bonico el logo de #Eurovisiónpic.twitter.com/SUgJ0VHqp3— Lady Karnstein 🏳🌈 (@Arancha_puxi) 30 января 2017 г.
Украина представила эмблему "Евровидения-2017".— ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 31 января 2017 г.
Смотри не перепутай:
-Слева символ Евровидения-2017
-Справа бактерия стафилококка. pic.twitter.com/TJhHdG2RpS
OMG. The Simpsons also predicted the Eurovision 2017 logo #CelebrateDiversitypic.twitter.com/tIj1of1L9a— Lluís | wiwibloggs (@wiwiLluis) 30 января 2017 г.
«В этом году Евровидение организует Pandora».
«Евровидение» пройдет на Украине в мае 2017 года. Страна получила право принимать конкурс после победы певицы Джамалы, исполнившей на предыдущем конкурсе в Стокгольме песню «1944».
Este año el festival de #Eurovision estará patrocinado por #Pandora#CelebrateDiversity 😹😹 pic.twitter.com/MeGlJlqpfr— ©® (@CristhianBlue99) 30 января 2017 г.
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