Ежегодные послания стали неотъемлемой политической традицией Казахстана - Г.Исимбаева

Третья модернизация" – это надежный мост в будущее для роста и усиленного продвижения в число 30 самых развитых стран мира.

Практика обращений главы государства к народу с ежегодными посланиями стала неотъемлемой политической традицией Казахстана. Об этом комментируя новое Послание Президента народу РК отметила зампредседателя Мажилиса Парламента РК Гульмира Исимбаева , сообщает Zakon.kz





По ее словам, Послания Президента ожидаемы в казахстанском обществе. В них актуализируются положения стратегических программных документов, конкретизируются краткосрочные приоритеты и предметно формулируются ближайшие цели в сфере политики и социально-экономического развития страны через конкретные поручения Правительству. Особую актуальность такая «корректировка курса» обретает в условиях современного, динамично меняющегося мира. Глобальная реальность диктует свои императивы и требует принятия решений, адекватных времени.





«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» - и есть такой императив в преддверии начала новой эры – эры четвертой индустриальной революции.





"Как справедливо отмечает глава государства, вскоре бурное развитие информационных технологий и повсеместная «оцифровка» экономики приведут к исчезновению ряда отраслей и созданию принципиально новых. И чтобы не выпасть из парадигме развития мировой цивилизации, нам необходимо своевременно обеспечить базу перехода к постиндустриальному обществу, осуществив ускоренную модернизацию экономики за счет технологического прорыва.

Не случайно эта сложная и комплексная задача определена в качестве первого приоритета в нынешнем Послании Президента.

В связи с этим главой государства даны конкретные поручения Правительству.

Во-первых, дано поручение разработать и принять отдельную программу «Цифровой Казахстан», в которой будут сформулированы четкие механизмы внедрения цифровых сервисов во все сферы жизни и деятельности общества, от субъектов экономики – до субъектов социальной инфраструктуры, учреждений здравоохранения и образования.

Сегодня так называемый «информационный сектор» - это не только передовые отрасли материального производства продукции с высокой добавочной стоимостью, но и сферы, предлагающие навыки коммуникации, производство информационных технологий и программного обеспечения.

Залогом успешной реализации этой задачи выступает поддержка инноваций и оперативное их внедрение в производство, приоритетное привлечение инвестиций в IT-сектор на условиях преференций и, что важно – развитие собственного научного и инновационного потенциала на базе ведущих отечественных вузов, Назарбаев-Университета и ПИТ «Алатау».

И здесь хотелось бы обратить внимание на ту часть, которая близка мне как гуманитарию, и важность которой переоценить невозможно.

Актуальность улучшения качества человеческого капитала (четвертый приоритет), что, соответственно, потребует качественных изменений в системе образования.

Указывая на то, что образование должно стать центральным звеном новой модели экономического роста, Глава государства актуализирует необходимость активного внедрения в учебный процесс IT-знаний, финансовой грамотности, принципа триязычия, обеспечения доступности населения к получению качественного образования.

Актуальность этой задачи в современных реалиях не оспаривается. Очевидный факт: уже сегодня в условиях третьей индустриальной революции конкурентоспособность наций зависит от уровня развития творческого потенциала человека. И главным трендом в этих условиях становится непрерывное образование для всех", - отметила Г.Исимбаева.





Бурное развитие информационных технологий, которые радикальным образом изменяют базис производства и грядущая экспансия «наукоемких» производств, о которых было отмечено выше, диктуют осознанную необходимость освоения новых навыков и знаний на протяжении всей жизни.





При этом инвестиции в образование рассматриваются не только как залог успешной самореализации личности и осознания собственной ценности и социальной значимости, но и как важнейшее условие экономического роста страны, ее конкурентоспособности, демократического развития общества.





Перед образовательными учреждениями такая парадигма образования ставит задачу формирования способности адаптироваться к быстро изменяющимся условиям жизни не только у молодых людей. По сути, речь идет о формировании «обучающегося общества».





В рыночной экономике постоянно растет спрос на обновление и расширение знаний, востребованность кадров, восприимчивых к инновациям, обладающих нестандартным мышлением. Поэтому учебные программы на всех уровнях образования должны быть нацелены не просто на усвоение материала, но на развитие способностей критического мышления, побуждение к творческому поиску, к самостоятельной продуктивной деятельности.





В связи с этим Правительству также дано поручение представить соответствующие предложения.





А в контексте уже реализуемых инициатив следует особо отметить предложенный Главой государства проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех».





К слову, его можно расценивать в качестве одного из этапов непрерывного образования, поскольку, он ориентирован не только на безработную и самозанятую молодежь, но и на людей трудоспособного возраста, не имеющих профессионального образования, и направлен приоритетно на подготовку специалистов именно новых производств.





С приоритетом развития человеческого капитала логично увязывается и еще одна комплексная задача, выделенная Президентом – модернизация рынка труда.





Как уже отмечалось, в процессе технологической модернизации экономики в традиционных отраслях будут постепенно высвобождаться трудовые ресурсы. Одновременно с этим будет расти спрос на высококвалифицированных специалистов в инновационных сегментах, в новых производствах. Эти процессы обусловят достаточно мощные потоки «межотраслевой миграции» кадров, которые необходимо прогнозировать и регулировать.





В этом контексте своевременно поручение Главы государства Правительству и акимам о разработке соответствующих «дорожных карт», предусматривающих инвестирование в переподготовку сокращаемых работников и их дальнейшее трудоустройство.





Реформирование центров занятости и создание единой онлайн-платформы по всем вакантным рабочим местам и всем населенным пунктам республики –повысит возможность трудоустройства + выбора рабочего места.





… За 25 лет независимого развития Казахстан прочно утвердился в статусе регионального лидера, стал признанным игроком на международной арене. Республике удалось осуществить успешный переход к рыночной экономике, провести знаковые реформы в социальной сфере, глубокие институциональные преобразования.





"Во всем мире наша страна известна своей взвешенной внешней политикой, основной на принципах разумного взаимодействия со всеми соседями.

Мы стали первым государством на постсоветском пространстве, получившим возможность председательства в ОБСЕ, заслужили право работать в статусе непостоянного члена в Совете Безопасности ООН.

Наша молодая столица стала площадкой проведения важных международных встреч, готовится принять Всемирную выставку Expo-2017, стремится стать в течение ближайших лет региональным финансовым центром.

Достижения Независимости республики неоспоримы. Но сегодня перед казахстанским обществом стоят новые амбициозные цели и задачи. Их решение напрямую зависит от уровня конкурентоспособности нации. И прежде всего – нового поколения казахстанцев, которым предстоит своим интеллектом, высоким уровнем профессиональных компетенций, творческим потенциалом и созидательными инициативами преумножить эти достижения.

Сегодня от многих экспертов можно услышать мнение о том, что важнейшим компонентом обеспечения стабильного развития и национальной безопасности государства является высокий уровень образованности населения. И с этим сложно не согласиться. Поскольку пробелы в образовании устраняются долго и трудно, а эффект от них может быть разрушительным.

Уверена, приоритетное внимание к развитию образования институциональные преобразования, связанные с безопасностью в парадигме императивов новой эры развития человеческой цивилизации обеспечит фундамент для успешной реализации всех других актуальных задач, озвученных в нынешнем Послании главы государства", - отметила депутат и добавила, что "Третья модернизация" – это надежный мост в будущее для роста и усиленного продвижения в число 30 самых развитых стран мира.