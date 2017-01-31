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Отделались испугом: страшные кадры разорванной на Кульджинке машины

31 января 2017, 15:55

В результате ДТП чудом обошлось без значительных травм.


Стали известны подробности серьезного ДТП, произошедшего в Алматинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла утром. По предварительной информации, водитель Mitsubishi Galant двигался в сторону пос.Акши от пос.Кайрат. На затяжном повороте он стал обгонять по встречной полосе попутную Audi, и зацепил ее. По словам очевидцев, машина чуть не встала на 2 колеса. После чего ее понесло на встречную полосу в рейсовый автобус. От мощного удара легковушку разорвало на две части.

В результате ДТП чудом обошлось без серьезных травм. В Mitsubishi находились три человека. Водитель получил порез ноги. Основной удар пришелся на переднее пассажирское сиденье, на котором никого не было.

Как уточнили в пресс-службе ДВД Алматинской области, ДТП произошло между 9 и 10 часами утра. На место случившегося сразу выехали сотрудники Енбекшиказахского РУВД, которые до сих пор там работают. В пассажирском автобусе Setra, как оказалось, пассажиров не было. Троих пострадавших из легковушки госпитализировали в больницу Есика.





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