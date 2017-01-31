Как провести «Модернизацию 3.0», чтобы не проспать «Индустрию 4.0»

В условиях общемировой конкуренции государству и бизнесу надо действовать только сообща - быть едиными и мобильными.

Новые глобальные вызовы требуют от каждой страны совершенно нового подхода к пониманию конкуренции. Не догонять, а постараться действовать на опережение, быть гибкими и уметь переучиваться, считает заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Мурат Абенов. Своим мнением по поводу реализации Послания Президента он поделился с Zakon.kz.





Он полагает, что в условиях общемировой конкуренции государству и бизнесу надо действовать только сообща - быть едиными и мобильными. «Все обратили внимание на первое решение нового президента США - пытается защитить интересы отечественного бизнеса, даже рискуя потерять реноме страны защищающей основы свободной рыночной экономики. Похожие процессы, где государство в первую очередь нацелено не на политику, а на конкретные экономически задачи в мире все больше, - заметил он. - Но экономика не может развиваться без соответствующей политической инфраструктуры. Поэтому, понимая необходимость либерализации экономики, больших свобод бизнесу, внедрению новых технологий мы тут же упираемся в устаревшие методы принятия решений, неумению чиновников пойти на риск и взять на себя ответственность».

М.Абенов отметил, что даже молодые и прогрессивные чиновники, обученные по лучшим мировым стандартам, вынужденные играть по старым правилам, в конце концов, оказываются связанными "по рукам" и в прямом и в переносном смысле.





Но, наверное, всему свое время. Все, что с нами происходит, это эволюционный подход - та цена, которую мы должны заплатить.





Какие этапы модернизаций мы прошли?





Первая модернизация в начале 90-х годов сразу после приобретения Независимости шла по принципу: "сначала политика, потом экономика" - разрыв экономических связей старой системы нас не пугал, все силы были брошены на строительство новой политической основы государства. Экономика была отдана в частные руки и развивалась хаотично. Главное выжить и состояться как государство - потом разберемся. Выжили - без войн и междоусобиц. Но откатились в ряд стран третьего мира.





Вторая модернизация: "экономика - потом политика" - преодолевали бедность через развитие экономики. Тут главную роль играло государство. Оно, конечно, не самый лучший менеджер, но благодаря концентрации ресурсов, удалось сохранить от растаскивания и крушения базовые отрасли. Экономика, прежде всего, должна была решать социальные проблемы, создавать рабочие места, обеспечивать хотя бы минимальные потребности граждан. Нельзя сильно рисковать и вкладывать в непроверенные новые технологии, недопустимо из-за желания внедрять автоматизацию сокращать рабочие места. Программа индустриализации – это, по сути, цель "догнать" или "не отстать".





Третья модернизация заявлена уже по новому: "реформы должны идти одновременно и в экономике и в политике" .





Этого требуют внешние вызовы. Ни одна отрасль не может сейчас почивать на лаврах, ни одна страна не может сейчас быть уверенной в своем лидерстве без гибкости умению меняться в зависимости от потребностей рынка. В развитых странах мира уже начинает свершаться Четвертая промышленная революция, более известная как «Индустрия 4.0». Кстати инициирована она совместно бизнесменами, политиками и учеными, которые определили ее как единственное средство повышения конкурентоспособности промышленности через усиленную интеграцию «киберфизических систем».





Индустрия 4.0 - это интеграция подключенных к Интернету станков и творческого потенциала людей. Это сеть машин, которые будут не только производить высококачественные товары на автоматических линиях, но и смогут автономно изменять ассортимент и характеристики продукции в соответствии с потребностью каждого потребителя. Только такие системы могут в будущем оставаться высокоэффективными и конкурентными.

Товары или технологии будут производиться индивидуально для каждого напрямую, и потребителю уже не придется выбирать из нескольких заранее определенных характеристик.





Кардинальные изменения коснутся самого определение человеческого труда. Ведь машины могут и без людей выполнять повторяющиеся, рутинные задачи в производстве с гораздо большей эффективностью, эти функции будут по большей части автоматизированы. А высвободившиеся кадры должны будут переучиться работать более творчески, не хочешь остаться без работы - переучивайся. Ведь управлять умным заводом можно будет через Интернет, и если в каком либо регионе не найдется специалиста, легче его нанять на расстоянии, чем рисковать передать управление в ненадежные руки.





Но надо понимать, что Четвертая Промышленная Революция создает риски для стран не прошедших модернизацию. Крупные производства, ранее вывезенные на аутсорсинг в страны с дешевыми рабочими руками, уже начинают возвращаться в страны, где изначально создавали инновационную продукцию. Корпорации, не сумевшие создать производства, использующие технологии и концепцию Индустрии 4.0, потеряют сбыт продукции. Надо успеть интегрироваться, встроиться, искать свое место.





Страны, ориентированные на сырье, тоже попадают в зону риска, так как умные автоматизированные заводы, интегрированные через интернет в промышленные инфраструктуры, будут способствовать снижению затрат энергии и расходных материалов. Производить продукцию "на склад" или закупать сырье впрок уже будет не выгодно. А значит, спрос на сырье может снижаться.





Поэтому внешние вызовы требуют от нас проведения реформ в экономике и политики одновременно. Корпоративные границы уже не спасут, ведь устаревшая инфраструктура будет приводить к неконтролируемым сбоям.





Третья модернизация – это, по сути, наш шанс не отстать от четвертой индустриализации.





Нужна тесная интеграция государственных и общественных институтов и честного бизнеса, умеющих подстраиваться под ситуацию , владеющих цифровыми технологиями, создающими условия для формирования человеческого капитала.





Во время Астанинского экономического форума СМИ задали вопрос профессору Массачусетского Технологического Института, автору бестселлера "Why Nations Fail" Дарону Аджемоглу о том, что важнее: ресурсы, место расположения страны или другие факторы. На что он ответил: "География, конечно же, немаловажна. Например, в Казахстане есть нефть и природные ресурсы. Однако если мы говорим о долгосрочном благосостоянии страны, то речь действительно пойдет лишь об институтах. Моя мысль довольно проста. Мы живем в мире, где есть безграничные возможности создавать продукты, услуги, инновации. Но предоставить эту широту возможностей и стимул населению способно только общество. Но общество, в котором эти возможности есть лишь у малой части населения, равнозначно забегу с привязанным к спине тяжелым грузом".





Поэтому нам нужно менять модель роста - создавать институты, которые в свою очередь будут создавать инклюзивные условия для граждан и бизнеса.





Какие вызовы нас ждут, и какие меры предусмотрены Модернизацией 3.0, озвученные в Послании Президента:





1) Автоматизация процессов производства приводит к высвобождению трудовых ресурсов. Нужно обеспечить поддержку процессов мобильности рабочей силы из трудоизбыточных регионов, а также из сел в города. Не допустить массового оттока человеческого капитала за рубеж, способствовать улучшение привлекательности страны для высококлассных зарубежных специалистов.

Государству необходимо заниматься переучиванием специалистов с уклоном формирования навыков творческого труда и инновационной деятельности. Нужно давать новые ценностные ориентиры - умения меняться, знать свои сильные конкурентные способности и их развивать, не перекладывать ответственность на других, уметь идти на риск, искать новые знания, быть ответственным за себя и за свое будущее. Разъясняя, что только это поможет сохранить и приумножить благосостояние самих граждан.





2) Сокращение спроса на сырье приведет к уменьшению доходов добывающих отраслей. Нужно будет в массовом порядке развивать предпринимательство. Успешно конкурировать на глобализирующихся рынках могут только наукоемкие производства, с высокой производительностью труда, интегрированные глобальные информационные системы и платформы, уметь общаться на языке тех, кто создает стандарты. Нужно привлекать инновационно мыслящие кадры, функционально грамотных специалистов, знающих западные стандарты, умеющих их внедрять и применять на производстве. Государство должно уступить свое место в бизнес-проектах частному капиталу. Заняться снижением барьеров, брать на себя риски, в том числе по внедрению новых технологий. Переориентироваться на продвижение наших товаров и услуг на зарубежные рынки, привлечение новых инвестиций.





3) Автоматизация всех процессов управления и производства по единым стандартам. Государство и бизнес - единая интегрированная система, с партнерскими взаимоотношениями. Повышается ответственность бизнес-сообщества и НПП "Атамекен", разработка важнейших документов и программ напрямую поручена Национальной Палате Предпринимателей. Это, наверное, первое Послание Президента РК, где часто упоминается этот институт, объединяющий интересы и позиции предпринимателей. Бизнес должен показать свою зрелость и не руководствоваться только частными интересами.





4) Политические институты, встроенные в общий процесс модернизации, обеспечивают своевременное принятие управленческих решений, умеющих проявлять гибкость и инклюзивный подход. Каждый уровень власти и каждый регион должны сами брать на себя ответственность в зависимости от ситуации. Развивать институты местного самоуправления, ориентированных на поддержку предпринимательства, с передачей им полномочий и финансовых средств для исполнения функций. Создание инклюзивных политических институтов поможет учитывать инклюзивные потребности отраслей экономики и предприятий создавать дифференцированные условия для развития индивидуальных качеств граждан в зависимости от их способностей и интересов. Это позволит обеспечить всем равный доступ к ресурсам для развития.





5) Общество должно понять свою роль в модернизации и более эффективно использовать взросшее влияние общественного мнения. Предстоит серьезная трансформация сознания. Государство передает часть функций общественным и частным институтам, но готовы ли граждане использовать эти полномочия? Сможет ли оно выступить единым ядром, консолидироваться, объединить свой потенциал на наиболее важных направлениях?

Основная проблема - обладают ли ее граждане нужными компетенциями? Сформировано ли гражданское самосознание? Без трансформации сознания людей и общества невозможно провести модернизацию 3.0





Послание Президента тезисно охватило все эти реформы. Они необходимы. Дело за тем, чтобы планы реализации были такими же целостными и отдельные ведомства не растащили их по своим отраслевым кухням, в угоду узких ли краткосрочных целей.





Ведь по сути третья модернизация - это модернизация трех основных институтов:





- изменение процессов - модернизация Государственных институтов;

- изменение технологий - модернизация Экономики и Бизнес структур;

- и изменение сознания людей - модернизация Общества.





"Поэтому Обществу Государству и Бизнесу нужно объединить усилия и держаться вместе для противостояния глобальным вызовам", - заключил М.Абенов.



