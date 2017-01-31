Казахстанская скрипачка отменила концерт в США из-за указа Трампа

Указ Трампа запрещает въезд в США до 27 апреля всем гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, за исключением обладателей дипломатических виз, а также виз по линии ООН или НАТО.

Казахстанская скрипачка Айша Оразбаева отменила дебютный концерт, который должен был состояться в Чикаго в ближайшие выходные из-за указа Трампа, сообщает Slippedisc, передает передает МИА Казинформ





«Я предвкушал концерт с участием казахстанской скрипачки Айши Оразбаевой, хотел представить и услышать ее дебют в Чикаго в ближайшие выходные, но она сообщила мне, что она решила отменить концерт. Ранее она планировала турне по США с пианистом Джозефом Хьюстоном», - написал чикагский музыкальный критик и организатор концерта Питер Маргасак.





В своем письме скрипачка объяснила причину отказа выступить в Чикаго тем, что она не согласна с указом Трампа, который подписан 27 января. Указ Трампа запрещает въезд в США до 27 апреля всем гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, за исключением обладателей дипломатических виз, а также виз по линии ООН или НАТО.





Согласно указу на 120 дней приостанавливается въезд беженцев в Соединенные Штаты, а также на неопределенный срок запрещается въезд сирийских беженцев.





"После прочтения о запрете на въезд гражданам из мусульманских стран и о том, что семь беженцев с визами были сняты с самолета, направляющегося в международный аэропорт Джона Ф. Кеннеди, гражданину Ирана было отказано во въезде в США, несмотря на то, что у него имеется Грин карта, я полагаю, что если бы мой пианист был из Ирана, то ему бы отказали во въезде, и мне из солидарности с ним пришлось бы тоже отказаться. Читая это в газете «The Guardian», я ловлю себя на мысли, что не могу поехать в США», - написала Айша Оразбаева Питеру Маргасаку.





По ее словам, это решение далось ей нелегко.





«Почему мне, которая работает в сфере культуры, позволят въехать в страну, а людям из Сирии не разрешат. В чем разница? Я обеспечиваю культурный отдых, а они обращаются за помощью. Это ужасно», - пишет скрипачка.





В свою очередь Питер Маргасак солидарен с казахстанкой: «Я полностью поддерживаю ее выбор». Алматинка Айша Оразбаева является выпускницей Лондонской королевской академии, где она получила образование по программе «Болашак». Ее называют восходящей звездой классической музыки. Концерты Айши Оразбаевой проходят в США, Испании, Италии, Австрии, Великобритании.





Автор: Ардак Джанузакова

Фото с сайта kazinform.kz



