Найден древнейший предок человека
31 января 2017, 16:06
Им оказался морской организм, живший 540 миллионов лет назад и названный Saccorhytus coronarius.
Международная команда ученых из Великобритании и Китая обнаружила самого древнего из известных предков животных, включая человека. Статья о находке опубликована в журнале Nature. передает Lenta.ru.
Животное было найдено в отложениях кембрийского периода, находящихся в провинции Шэньси в центральной части Китая. С помощью микроскопа исследователи выяснили, что оно обладало симметричным телом эллиптической формы и большим ртом. Ученые считают, что организм относился к примитивным вторичноротым — группе животных, в процессе эмбрионального развития которых формируется сначала анус, а потом только рот.
Saccorhytus достигал всего лишь несколько миллиметров в длину и, как предполагают исследователи, обитал среди песчинок на дне мелкого древнего моря, которое в кембрии находилось на современной территории Центрального Китая. Ученые также обнаружили, что животное было покрыто слоем ткани, которая могла быть мышечной. В этом случае организм был способен совершать сократительные движения и, таким образом, перемещаться.
Возраст большинства найденных останков древних вторичноротых достигает всего лишь 510-520 миллионов лет. В это время они уже эволюционировали не только в асцидий, иглокожих, кишечнодышащих, но и в позвоночных животных.
Фото: S Conway Morris / Jian Han
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