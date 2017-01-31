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Найден древнейший предок человека

31 января 2017, 16:06

Им оказался морской организм, живший 540 миллионов лет назад и названный Saccorhytus coronarius.


Международная команда ученых из Великобритании и Китая обнаружила самого древнего из известных предков животных, включая человека. Статья о находке опубликована в журнале Nature. передает Lenta.ru.

Животное было найдено в отложениях кембрийского периода, находящихся в провинции Шэньси в центральной части Китая. С помощью микроскопа исследователи выяснили, что оно обладало симметричным телом эллиптической формы и большим ртом. Ученые считают, что организм относился к примитивным вторичноротым — группе животных, в процессе эмбрионального развития которых формируется сначала анус, а потом только рот.

Saccorhytus достигал всего лишь несколько миллиметров в длину и, как предполагают исследователи, обитал среди песчинок на дне мелкого древнего моря, которое в кембрии находилось на современной территории Центрального Китая. Ученые также обнаружили, что животное было покрыто слоем ткани, которая могла быть мышечной. В этом случае организм был способен совершать сократительные движения и, таким образом, перемещаться.

Возраст большинства найденных останков древних вторичноротых достигает всего лишь 510-520 миллионов лет. В это время они уже эволюционировали не только в асцидий, иглокожих, кишечнодышащих, но и в позвоночных животных.

Фото: S Conway Morris / Jian Han

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