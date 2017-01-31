В Алматы ловят перекупщиков билетов на Универсиаду
31 января 2017, 16:12
У пятерых мужчин изъяли более 120 билетов.
Полиция Алматы задержала перекупщиков билетов на Универсиаду-2017, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
Четверых перекупщиков сотрудники УВД Бостандыкского района задержали у Центрального стадиона. У них изъяли 80 билетов.
«А тем временем, у входа в комплекс «Халық Арена» полицейские задержали мужчину, перепродававшего входные билеты, в количестве 42 штук. В обоих случаях задержанные доставлены в отделы полиции при Управлениях внутренних дел районов, где будет обеспечена полнота первично собранных материалов. Далее по подследственности дела из подразделений полиции будут переданы в ДГД по городу Алматы для дальнейшего разбирательства и принятия по ним решений. Во избежание аналогичных фактов мы призываем граждан приобретать билеты на соревнования только у официальных источников, в кассах и онлайн-кассах. Поскольку не исключено, что купленный с рук билет может оказаться подделкой. По всем выявленным фактам будут приняты меры, в соответствии с административным и уголовным законодательствами РК», - информировала официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.
Департамент внутренних дел города Алматы сообщает контакты, куда граждане могут сообщать о фактах перепродажи билетов на международные соревнования.
- телефон доверия ДВД города Алматы 254-40-07; 263-36-36 и 263-38-38
- Блог начальника ДВД города Алматы на официальном веб-сайте Департамента внутренних дел.
фото: Vesti.kz
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