Касымов прокомментировал ложные сведения о задержании Акишева
31 января 2017, 16:14
Информация о задержании Данияра Акишева появилась на страницах разных пользователей в соцсетях 27 января.
В полицию не поступало заявление о привлечении к ответственности виновных в распространении ложной информации о задержании главы Национального банка РК Данияра Акишева, сообщил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов.
Ранее пост о задержании руководителя Нацбанка со ссылкой на "некоторые данные" опубликовал в числе прочих член Консультативного совета прокуратуры Астаны Сырым Абдрахманов.
Национальный банк категорически опроверг информацию о задержании Акишева и обещал обратиться в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности лиц, которые распространяют недостоверную информацию.
"Нет", — сказал Касымов журналистам после заседания правительства на вопрос о том, поступало ли в полицию заявление.
В настоящее время идет следствие по делу о присвоении и растрате вверенного чужого имущества ТОП-менеджерами Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). В конце декабря суд вынес постановление об аресте на два месяца председателя правления АО "ЕНПФ" Руслана Ерденаева и начальника управления финансовых рисков департамента управления рисками Мусы Бахтова.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Ак Жайык
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