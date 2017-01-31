Касымов прокомментировал ложные сведения о задержании Акишева

"Нет", — сказал Касымов журналистам после заседания правительства на вопрос о том, поступало ли в полицию заявление.

В настоящее время идет следствие по делу о присвоении и растрате вверенного чужого имущества ТОП-менеджерами Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). В конце декабря суд вынес постановление об аресте на два месяца председателя правления АО "ЕНПФ" Руслана Ерденаева и начальника управления финансовых рисков департамента управления рисками Мусы Бахтова.



