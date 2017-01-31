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Касымов прокомментировал ложные сведения о задержании Акишева

31 января 2017, 16:14

Информация о задержании Данияра Акишева появилась на страницах разных пользователей в соцсетях 27 января.


В полицию не поступало заявление о привлечении к ответственности виновных в распространении ложной информации о задержании главы Национального банка РК Данияра Акишева, сообщил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов.

Ранее пост о задержании руководителя Нацбанка со ссылкой на "некоторые данные" опубликовал в числе прочих член Консультативного совета прокуратуры Астаны Сырым Абдрахманов.

Национальный банк категорически опроверг информацию о задержании Акишева и обещал обратиться в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности лиц, которые распространяют недостоверную информацию.

"Нет", — сказал Касымов журналистам после заседания правительства на вопрос о том, поступало ли в полицию заявление.

В настоящее время идет следствие по делу о присвоении и растрате вверенного чужого имущества ТОП-менеджерами Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). В конце декабря суд вынес постановление об аресте на два месяца председателя правления АО "ЕНПФ" Руслана Ерденаева и начальника управления финансовых рисков департамента управления рисками Мусы Бахтова.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Ак Жайык

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