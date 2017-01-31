17-летнего парня поймали на краже аккумуляторов с грузовиков в Талдыкоргане
31 января 2017, 16:25
Он и его подельник были задержаны.
В пресс-службе ДВД Алматинской области сообщили, что полицейскими Талдыкоргана задержаны двое местных жителей, причастных к кражам аккумуляторов. Один из задержанных водворен под стражу, передает Zakon.kz.
Подозреваемые предпочитали красть более мощные аккумуляторы с грузовых автомашин, которые потом сбывали как «БУ» по 10 тысяч тенге. Задержанным уже доказана причастность к совершению 7 краж, зарегистрированных в текущем году в западном районе Талдыкоргана.
«В материалах уголовного производства фигурируют 12 аккумуляторов, похищенных с 7 грузовиков. Один из подозреваемых содержится под стражей, другой, ввиду его 17-летнего возраста, находится под подпиской о невыезде. В ходе досудебного расследования задержанные лица также будут проверены на причастность к другим аналогичным кражам», - сообщили в пресс-службе ДВД области.
Отмечается также, что оперативникам уголовного розыска удалось установить и скупщиков краденых аккумуляторов, поставленных теперь «на карандаш» в городской полиции. Два аккумулятора, которые не успели продать подозреваемые, изъяты и приобщены сейчас к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841899-e8b2f0400cf11ae57dd61665984e9622
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...