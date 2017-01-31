17-летнего парня поймали на краже аккумуляторов с грузовиков в Талдыкоргане

Он и его подельник были задержаны.

В пресс-службе ДВД Алматинской области сообщили, что полицейскими Талдыкоргана задержаны двое местных жителей, причастных к кражам аккумуляторов. Один из задержанных водворен под стражу, передает передает Zakon.kz





Подозреваемые предпочитали красть более мощные аккумуляторы с грузовых автомашин, которые потом сбывали как «БУ» по 10 тысяч тенге. Задержанным уже доказана причастность к совершению 7 краж, зарегистрированных в текущем году в западном районе Талдыкоргана.





«В материалах уголовного производства фигурируют 12 аккумуляторов, похищенных с 7 грузовиков. Один из подозреваемых содержится под стражей, другой, ввиду его 17-летнего возраста, находится под подпиской о невыезде. В ходе досудебного расследования задержанные лица также будут проверены на причастность к другим аналогичным кражам», - сообщили в пресс-службе ДВД области.





Отмечается также, что оперативникам уголовного розыска удалось установить и скупщиков краденых аккумуляторов, поставленных теперь «на карандаш» в городской полиции. Два аккумулятора, которые не успели продать подозреваемые, изъяты и приобщены сейчас к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.