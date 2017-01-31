Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 323,64, EURKZT_TOD = 347,43, RUBKZT_TOD = 5,4105, USDKZT_0_001 = +6,2273 % годовых, USDKZT_0_002 = +6,9468 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. По результатам торгов на спот-рынке: - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 323,64 тенге за доллар США при объеме торгов 53 400 тыс. долларов США; - по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 347,43 тенге за евро при объеме торгов 1 550 тыс. евро; - по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4105 тенге за рубль при объеме торгов 70 000 тыс. рублей. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 324,24 тенге за доллар (-2,01 тенге), суммарный объем торгов - 111 450 тыс. USD (+37 450 тыс. USD). На рынке операций валютного свопа: - по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +6,2273 % годовых при объеме торгов 5 500 тыс. USD; - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +6,9468 % годовых при объеме торгов 603 600 тыс. USD; - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. В торгах приняли участие 27 банков.