АНК РК: Пусть каждый найдет свое место в Третьей модернизации Казахстана

В Ассамблеи народа Казахстана подготовили обращение в поддержку Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» , сообщает , сообщает Zakon.kz





Как отмечается в обращении, Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев обратился с важнейшим по своему содержанию Посланием к народу Казахстана.

В повестку дня глава государства поставил задачу третьей модернизации Казахстана, цель которой - создать новую модель экономического роста, обеспечить нашу глобальную конкурентоспособность.

Глава государства подчеркнул, что эта модернизация – не план борьбы с текущими глобальными вызовами, а надежный мост в будущее, навстречу целям Стратегии-2050 на базе Плана нации «100 конкретных шагов».





По мнению представителей АНК, Послание Президента затронет каждого гражданина Казахстана. "Президент обозначил пять основных приоритетов Третьей модернизации: - это ускоренная технологическая модернизация экономики; развитие традиционных базовых отраслей; модернизация рынка труда; макроэкономическая стабильность; улучшение качества человеческого капитала; институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией.

В совокупности они обеспечат темпы роста экономики выше среднемировых и устойчивое продвижение в число 30 передовых стран.

Для этого будет разработан грандиозный Стратегический план развития до 2025 года – «Национальная технологическая инициатива Казахстана».





В жизни народа Казахстана появятся такие инновации, как программа «Цифровой Казахстан», международный технопарк IT-стартапов.





Перед Правительством поставлена задача увеличить несырьевой экспорт в 2 раза к 2025 году.





Агропромышленный Казахстан станет «хлебной корзиной» на евразийском континенте, за 5 лет более 500 тысяч домашних хозяйств и фермеров будут объединены в кооперативы, увеличится площадь орошаемых земель на 40% - до 2 миллионов гектаров.





Будет модернизирован рынок труда, обеспечен переток рабочей силы из трудоизбыточных регионов, из сел в города.





Улучшится и расширится бизнес-среда, вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны составит не менее 50%, реализуется Программа продуктивной занятости и развития массового предпринимательства.





Доля государства в экономике снизится до 15% в ВВП, до уровня стран ОЭСР, будет проведена качественная трансформация холдинга «Самрук-Казына», кардинально расширено государственно-частное партнерство.





В рамках улучшения качества человеческого капитала образование станет центральным звеном новой модели экономического роста, реализован проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех».





Новый импульс получит развитие государственного языка как фундаментальной основы трехъязычного общества.





В сфере социального обеспечения будут повышены пенсии до 20% для 2,1 миллиона пенсионеров, а с 2018 года увеличен в 1,8 раза размер базовой пенсии, а также увеличены размеры единовременного пособия на рождение на 20%, пересмотрен прожиточный минимум, внедрена новая модель здравоохранения.





Для обеспечения безопасности народа Казахстана будет разработана новая Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017–2020 годы, создана система «Киберщит Казахстана».





Глава государства с особым акцентом подчеркнул, что Казахстан – молодое многонациональное, уверенное в своем будущем, динамично развивающееся государство, а наша главная сила - в единстве.





"Ассамблея народа Казахстана полностью поддерживает идею Третьей модернизации Казахстана! Только постоянно двигаясь вперед, реализуя великие цели мы создаем прочную основу Мәңгілік Ел! Нация единого будущего создается только единством наших целей, общностью ценностей и силой общественного согласия.

Третья модернизация Казахстана стала логическим продолжением политической конституционной реформы, создаст прочную основу для демократизации страны, синхронизирует экономическое и политическое развитие государства, общества, народа Казахстана в глобальном историческом масштабе.

Третья модернизация – это программа развития Казахстана на десятилетия вперед, это экономический и социальный алгоритм укрепления и развития казахстанской идентичности и единства.Стабильность, единство, согласие были, есть и будут основой развития Казахстана, основой Третьей модернизации", - говорится в обращении.





Ассамблея народа Казахстана призывает весь народ Ұлы Дала Елі стать единым социальным драйвером Третьей модернизации Казахстана. От усилий каждого, от высокого гражданского долга и ответственности наших граждан будет зависеть наш общий успех.

"Мы призываем народ Казахстана укреплять наше единство, наши общие гражданские начала, и наши лучшие качества - ответственность, трудолюбие, доверие, открытость и уверенность в своих силах. Пусть каждый найдет свое место в Третьей модернизации Казахстана во имя наших детей, единого будущего, процветания и счастья наших граждан. Алға, Қазақстан!".