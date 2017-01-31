В двух областях РК ограничено движение из-за метели
31 января 2017, 16:28
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
В двух областях РК ограничено движение из-за метели, передает Zakon.kz со ссылкой на КСЧ МВД РК.
По информации ГУ «Управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», в Жамбылской области с 23.30 30 января, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость), закрыто движение на участке автодороги областного значения «Б.Момышулы-Кошкарата» (10-65 км) для всех видов автотранспорта.
В Алматинской области, с 12.00 31 января, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость), закрыто движение на участке автодороги областного значения «Талдыкорган-Капал» (0-76 км) для всех видов автотранспорта.
Фото: ДЧС Актюбинской области
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