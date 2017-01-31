В двух областях РК ограничено движение из-за метели , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на КСЧ МВД РК.





По информации ГУ «Управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», в Жамбылской области с 23.30 30 января, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость), закрыто движение на участке автодороги областного значения «Б.Момышулы-Кошкарата» (10-65 км) для всех видов автотранспорта.





В Алматинской области , с 12.00 31 января, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость), закрыто движение на участке автодороги областного значения «Талдыкорган-Капал» (0-76 км) для всех видов автотранспорта.



