Начальник управления здравоохранения ЗКО покинул свой пост

Камидоллу Ирменова перевели на другое место работы.

Камидолла Ирменов покинул пост сегодня, 31 января, в 10 утра. Причиной ухода чиновника послужил его перевод на другое место работы , пишет , пишет "Уральская неделя"





Техник информационного блока областного управления здравоохранения Амангельды Нугманов сообщил, что в прошлую пятницу аким области Алтай Кульгинов подписал заявление Ирменова об уходе. "Камидолла Мутиголлаевич написал заявление еще три месяца назад, в связи с переходом на другую работу", - рассказал он.





По словам пресс-секретаря акима области, Камидолла Ирменов уволился по собственному желанию. Сам экс- глава медицинского ведомства от комментариев отказался. Исполняющим обязанности руководителя обздрава назначена заместитель руководителя Ирменова Нуржамал Жумагулова.





Ирменов Камидолла Мутиголлаевич Дата рождения:.23.12.1961 Место рождения: КазССР; Западно-Казахстанская область; Каменский район; п. Чижа Образование, специальность (квалификация), лицензии: · Актюбинский государственный медицинский институт (1985), Врач Научные звания, степени, деятельность: · Кандидат медицинских наук, тема диссертации: «Клиническое значение ингибиторов апаптоза» (программирование гибели клеток при различных заболеваниях)», (2006); · Врач высшей квалификационной категории; · Обучался в США по программе «САБИТ» - «Менеджмент и экономика. Управление больницами» (2001); Участвовал: - в работе конгресса Европейской ассоциации гемодиализа и трансплантации в городе Стамбул, Турция; - в ежегодном конгрессе Европейской ассоциации урологов в городе Париж, Франция; - в XIII Международном конгрессе ERA-EDTA в городе Барселона, Испания; · Постоянно работает над повышением своей квалификации, активно участвует в международных, республиканских, областных конференциях и семинарах Трудовой стаж: · Врач-анестезиолог, заведующий отделением анестезиологии родильного дома № 3 города Уральска (1986-1992); · Главный врач областной детской больницы (1992-1999); · Директор ГККП «Областная детская больница» (1999-2004); · Директор областной клинической больницы (05.2004-11.2007); · Начальник Управления (Директор Департамента) здравоохранения Западно-Казахстанской области (с 22.11.2007) Государственные и международные награды, премии, почетные звания: · Орден «Құрмет» (2012); · Медаль «Астананың 10 жылдығы» (2008); · Знак «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» (2004); · Грамота управления здравоохранения Западно-Казахстанской области; · Почетная грамота Республики Казахстан (2007) Научные, литературные труды, публикации: · Автор 16 научных трудов; · Председатель редакционного совета публикации «Ақжайық өңірі медициналық журналы» (2013) Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины: · Капитан в запасе



