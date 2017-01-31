Правительству поручено обеспечить свободу транзита грузов

Президент РК поручил увеличить к 2020 году показатели по объему транзитных перевозок в 7 раз для контейнерных грузов, в 4 раза для пассажирских перевозок.

На заседании Правительства РК Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений ведомствам в свете реализации очередного Послания Президента РК. В частности, для того, чтобы Казахстан стал континентальным хабом между Азией и Европой, необходимо обеспечить свободу перевозки грузов и создание транспортных коридоров, передает корреспондент Zakon.kz





«Глава государства подчеркнул, что сельское хозяйство должно стать драйвером нашей экономики. Мы можем занять свою нишу на мировых продовольственных рынках, выпуская экологически чистые продукты питания. Сам бренд «Made in Kazakhstan» должен ассоциироваться с экологической чистой продукцией. Нами уже выработаны подходы по новому принципу распределения субсидий и созданию кооператива с использованием потенциала личных подсобных хозяйств, а также повышению производительности труда. Весь этот комплекс задач должен быть реализован в рамках новой госпрограммы по развитию АПК. Аскар Исабекович (Мырзахметов, вице-премьер, министр сельского хозяйства), контроль за вами», - сказал он.





Далее премьер отметил, что глава государства поставил задачу развития новой Евразийской логистической инфраструктуры.





«Для этого мы должны обеспечить свободу транзита грузов, создание и модернизацию транспортных коридоров, что позволит нам стать трансконтинентальным сухопутным хабом между Азией и Европой. Президент поручил увеличить к 2020 году показатели по объему транзитных перевозок в семь раз для контейнерных грузов, в четыре раза для пассажирских перевозок. Это серьезная задача, поэтому Министерством по инвестицию и развитию, иностранных дел и национальной экономики поручаю принять необходимые меры по решению поставленных задач. Координация за Аскаром Узакпаевичем (Мамин, первый вице-премьер)», - указал Б, Сагинтаев.





По его словам, также глава государства поставил задачу дальнейшего развития строительного сектора как полноценного драйвера экономики.





«Для этого есть необходимая база. С этого года начата реализация жилищной программы «Нурлы жер». Все принципы и ее механизмы реализации определены. Теперь необходимо тактическая работа со стороны министерств, акиматов. Аскар Узакпаевич, за вами координация», - уточнил глава Кабмина.





«Президент ставит перед нами комплексную задачу модернизации рынка труда. С внедрением новых технологий будут освобождаться трудовые ресурсы. Здесь необходимо предусмотреть в сотрудничестве системообразующими предприятиями совместное инвестирование, переподготовку работников и и трудоустройство. Для этого акимам совместно с крупными предприятиями нужно разработать соответствующие Дорожные карты. Министерству труда и соцзащиты совместно с акиматами необходимо принять меры по поддержке процессов мобильности, информировать центры занятости и создать единую онлайн платформу по всем вакантным рабочим местам. Имангали Нургалиевич (Тасмагамбетов, вице-премьер), контроль за вами», - подчеркнул премьер.





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