Начальник управления здравоохранения ЗКО покинул свой пост
Камидолла Ирменов покинул пост сегодня, 31 января, в 10 утра. Причиной ухода чиновника послужил его перевод на другое место работы, пишет «Уральская неделя».
Техник информационного блока областного управления здравоохранения Амангельды Нугманов сообщил, что в прошлую пятницу аким области Алтай Кульгинов подписал заявление Ирменова об уходе. «Камидолла Мутиголлаевич написал заявление еще три месяца назад, в связи с переходом на другую работу», - рассказал он.
По словам пресс-секретаря акима области, Камидолла Ирменов уволился по собственному желанию. Сам экс- глава медицинского ведомства от комментариев отказался. Исполняющим обязанности руководителя обздрава назначена заместитель руководителя Ирменова Нуржамал Жумагулова.
Ирменов Камидолла Мутиголлаевич
Дата рождения:.23.12.1961
Место рождения: КазССР; Западно-Казахстанская область; Каменский район; п. Чижа
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Актюбинский государственный медицинский институт (1985),
Врач
Научные звания, степени, деятельность:
· Кандидат медицинских наук, тема диссертации: «Клиническое значение ингибиторов апаптоза» (программирование гибели клеток при различных заболеваниях)», (2006);
· Врач высшей квалификационной категории;
· Обучался в США по программе «САБИТ» - «Менеджмент и экономика. Управление больницами» (2001);
Участвовал:
- в работе конгресса Европейской ассоциации гемодиализа и трансплантации в городе Стамбул, Турция;
- в ежегодном конгрессе Европейской ассоциации урологов в городе Париж, Франция;
- в XIII Международном конгрессе ERA-EDTA в городе Барселона, Испания;
· Постоянно работает над повышением своей квалификации, активно участвует в международных, республиканских, областных конференциях и семинарах
Трудовой стаж:
· Врач-анестезиолог, заведующий отделением анестезиологии родильного дома № 3 города Уральска (1986-1992);
· Главный врач областной детской больницы (1992-1999);
· Директор ГККП «Областная детская больница» (1999-2004);
· Директор областной клинической больницы (05.2004-11.2007);
· Начальник Управления (Директор Департамента) здравоохранения Западно-Казахстанской области (с 22.11.2007)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Орден «Құрмет» (2012);
· Медаль «Астананың 10 жылдығы» (2008);
· Знак «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» (2004);
· Грамота управления здравоохранения Западно-Казахстанской области;
· Почетная грамота Республики Казахстан (2007)
Научные, литературные труды, публикации:
· Автор 16 научных трудов;
· Председатель редакционного совета публикации «Ақжайық өңірі медициналық журналы» (2013)
Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:
· Капитан в запасе
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