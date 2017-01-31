Начальник управления здравоохранения ЗКО покинул свой пост

Камидолла Ирменов покинул пост сегодня, 31 января, в 10 утра. Причиной ухода чиновника послужил его перевод на другое место работы, пишет «Уральская неделя».

Техник информационного блока областного управления здравоохранения Амангельды Нугманов сообщил, что в прошлую пятницу аким области Алтай Кульгинов подписал заявление Ирменова об уходе. «Камидолла Мутиголлаевич написал заявление еще три месяца назад, в связи с переходом на другую работу», - рассказал он.

По словам пресс-секретаря акима области, Камидолла Ирменов уволился по собственному желанию. Сам экс- глава медицинского ведомства от комментариев отказался. Исполняющим обязанности руководителя обздрава назначена заместитель руководителя Ирменова Нуржамал Жумагулова.

Ирменов Камидолла Мутиголлаевич

Дата рождения:.23.12.1961

Место рождения: КазССР; Западно-Казахстанская область; Каменский район; п. Чижа

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Актюбинский государственный медицинский институт (1985),

Врач

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат медицинских наук, тема диссертации: «Клиническое значение ингибиторов апаптоза» (программирование гибели клеток при различных заболеваниях)», (2006);

· Врач высшей квалификационной категории;

· Обучался в США по программе «САБИТ» - «Менеджмент и экономика. Управление больницами» (2001);

Участвовал:

- в работе конгресса Европейской ассоциации гемодиализа и трансплантации в городе Стамбул, Турция;

- в ежегодном конгрессе Европейской ассоциации урологов в городе Париж, Франция;

- в XIII Международном конгрессе ERA-EDTA в городе Барселона, Испания;

· Постоянно работает над повышением своей квалификации, активно участвует в международных, республиканских, областных конференциях и семинарах

Трудовой стаж:

· Врач-анестезиолог, заведующий отделением анестезиологии родильного дома № 3 города Уральска (1986-1992);

· Главный врач областной детской больницы (1992-1999);

· Директор ГККП «Областная детская больница» (1999-2004);

· Директор областной клинической больницы (05.2004-11.2007);

· Начальник Управления (Директор Департамента) здравоохранения Западно-Казахстанской области (с 22.11.2007)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Орден «Құрмет» (2012);

· Медаль «Астананың 10 жылдығы» (2008);

· Знак «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» (2004);

· Грамота управления здравоохранения Западно-Казахстанской области;

· Почетная грамота Республики Казахстан (2007)

Научные, литературные труды, публикации:

· Автор 16 научных трудов;

· Председатель редакционного совета публикации «Ақжайық өңірі медициналық журналы» (2013)

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Капитан в запасе