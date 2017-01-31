А.Перуашев: В новом Послании Президент очень верно обозначил болевые точки нашего бизнеса

Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев, комментируя новое Послание Президента РК народу отметил, что партия поддерживает те поручения, которые даны главой государства в Послании. При этом акжоловцам как партии бизнеса, конечно наиболее актуальными представляются инициативы Президента в сфере экономики и поддержки предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

На экономических инициативах депутат остановился подробнее. "Сегодня ставится задача обеспечить реализацию Третьей модернизации Казахстана и её приоритетов. Первый приоритет – это ускоренная технологическая модернизация экономики. В частности, поручено культивировать новые индустрии, которые создаются с применением цифровых технологий. В связи Правительству поручено разработать программу "Цифровой Казахстан". Важным условием становления новых индустрий является поддержка инноваций и быстрое внедрение их в производство. Эти требования принципиально созвучны позиции партии «Ак жол». Буквально неделю назад, 25 января наша фракция в Парламенте направила правительству депутатский запрос о состоянии дел в сфере поддержки инноваций и старт-апов через систему венчурных фондов.Мы считаем, что ни с точки зрения использования государственных средств, ни с точки зрения влияния на инновационный и технологический характер экономики, ни с точки зрения деловой активности – это направление не соответствует потребностям нашего развития и должно активизироваться. Думаем, что в рамках выполнения Послания Президента дело сдвинется, причём не только в венчурном финансировании, но и в государственной поддержке инновационных и технологичных секторов в целом", - отметил А.Перуашев.

Вторая комплексная задача, которую отметили партийцы - параллельно с созданием новых индустрий, придать импульс развитию традиционных базовых отраслей казахстанской экономики. "Здесь глава государства требует существенно повысить производительность труда, где основным фактором должно стать повсеместное внедрение автоматизации и современных технологий. Правительству даётся поручение совместно с бизнесом разработать комплекс мер технологического перевооружения базовых отраслей до 2025 года. В этой связи, считаем необходимым отметить, что необходимо не только модернизировать существующие предприятия, но и изменить подходы к новым проектам, запускаемым в рамках программы индустриализации. В декабре, на Дне индустриализации глава государства критиковал, что тратятся государственные деньги, запускаются предприятия, а их продукция потом оказывается невостребованной. Проблема в том, что никто не отслеживает – является ли это предприятие технологически передовым, насколько его оборудование и производственные процессы отвечают лучшим международным практикам? В результате были случаи, что завозили и презентовали бывшее в употреблении оборудование с отсталыми технологиями, которое снимали с производства в других странах.

Поэтому в тех проектах, которые получают государственную поддержку, необходима оценка планируемых к применению технологий и технических регламентов на их соответствие лучшим мировым тенденциям. Такой подход увеличит и экспортный потенциал нашей продукции. Не случайно Президент увязывает индустриализацию с упором на развитие конкурентоспособных экспортных производств, а Правительству поручает к 2025 году увеличить несырьевой экспорт в два раза", - отметил депутат.

Для этого. по словам А.Перуашева, необходимо сконцентрировать инструменты развития и продвижения экспорта в одном ведомстве, создать при Правительстве Совет по экспортной политике и разработать единую экспортную стратегию.

"Как прагматик и реалист, Нурсултан Абишевич предлагает не изобретать велосипед, а встраиваться в глобальные цепочки производства и сбыта товаров и услуг. Это нужно делать прежде всего за счет привлечения транснациональных компаний. Это действительно прогрессивное и практичное поручение. Был период, когда государство поддерживало любые проекты, любой бизнес, в том числе и выпускавший сомнительную по качеству продукцию. Фактически, Президент говорит о смене парадигмы: поддержке именно добросовестного и качественного бизнеса, продукция которого отвечает самым высоким требованиям. Здесь важен сам принцип встраивания в уже действующие международные сети и системы производства и реализации продукции. Конечно, транснациональные корпорации ориентированы на крупный бизнес. Но с точки зрения действующих систем и для МСБ есть близкий механизм вхождения в систему через инструменты международного франчайзинга, когда передовые мировые компании предоставляют свои технологии и процессы местным компаниям, и также встраивают их в свою глобальную сеть реализации продукции. Конечно, эти начинания невозможно осилить без должного финансирования и инвестиций. Поэтому поручение Президента разработать инвестиционную стратегию – крайне важно, как инструмент реализации. В этом же смысле нужно рассматривать роль Международного финансового центра «Астана»", - считает А.Перуашев.

В то же время, в вопросе привлечения инвесторов и внешнеэкономического сотрудничества партия «Ак жол» уже неоднократно высказывалась о необходимости защиты наших национальных экономических интересов. "Поэтому поручение Президента обеспечить защиту и продвижение национальных экономических интересов в рамках международного сотрудничества – мы считаем одним из наиболее принципиальных в Послании".

Мы уверены, что продвижение и защита национальных интересов – не только право, но и прямая обязанность любого государства и Правительства.

Партия «Ак жол» выражает признательность Лидеру Нации, Президенту Нурсултану Назарбаеву за твёрдый акцент на этом вопросе.

"Мы также безусловно поддерживаем поручения по приоритетным отраслям экономики – в горно-металлургическом и нефтегазовом комплексе, переходить к переработке сырья, а в аграрном секторе – сделать упор на производстве экологически чистой продукции, что должно стать национальным брендом казахстанских товаров. Требования по повышению отдачи от транспортно-логистической и строительной отраслей, конечно, поставлены высокие, но вполне оправданные с учётом постоянной финансовой поддержки государства и их системообразующей роли в отечественной экономике".

Для партии «Ак жол» наиболее близки инициативы главы государства по кардинальному улучшению и расширение бизнес-среды.

Одной из наших стратегических целей является обеспечение к 2050 году вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%.

Для этого Правительство приступило к реализации Программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. Ему также, совместно с НПП «Атамекен», поручено снизить издержки для бизнеса. ПРи этом, Президент обратил особое внимание на снижение издержек по стоимости услуг в энергетике, логистике, и т.д.

"Это очень болезненный вопрос. В нашу фракцию постоянно обращаются предприниматели по тому беспределу, который им устраивают монополисты с тарифами на электроэнергию, газ или отопление. То в середине зимы угрожают отключить теплицы, то без всяких оснований вдвое поднимают тариф, то выставляют миллиардные техусловия на подключения, и тут же какие-то мутные люди предлагают порешать эту проблему «неофициальным» путём. Уверен, это если Правительство наведёт порядок в этом вопросе, тысячи предпринимателей сразу же почувствуют облегчение. В сегодняшнем послании Президент очень верно обозначил болевые точки нашего бизнеса. Это – завышенная регулятивная нагрузка, тенденции огосударствления экономики и связанное с

этим развитие системы корпоративной коррупции в квазигосударственном секторе.

Партия «Ак жол» категорически приветствует поручение до 2020 года передать в частный сектор либо ликвидировать все предприятия и организации госсобственности, не отвечающие принципам честной конкуренции «Yellow Pages»; а также требование прекратить практику создания юридических лиц под каждую программу.

"В этой связи напомню, что депутатский запрос правительству ввести мораторий на создание новых предприятий с государственным участием депутаты партии «Ак жол» направляли ещё 2 апреля 2014 года. Но тогда правительство нас не услышало.

В этом же ключе мы поддерживаем реорганизацию фонда «Самрук-Казына», холдингов «Байтерек», «КазАгро», которые могут и должны работать более эффективно в интересах государства и экономики и не в ущерб частному бизнесу".

Особое удовлетворение вызывает требование главы государства кардинально пересмотреть подходы по проведению закупок в квазигосударственном секторе, т.е. тех же холдингах и национальных компаниях. О проблемах и злоупотреблениях в этой сфере депутаты «Ак жола» говорят постоянно, но каждый раз госорганы нам отвечали, что мол «в Багдаде всё спокойно». Хотя мы приводили такие аргументы, после которых надо было возбуждать уголовные дела.

В своём послании глава государства чётко зафиксировал ответственность Национального банка не только за инфляцию, но и за рост экономики. Кроме того, он поручил Национальному банку и Правительству принять комплекс мер по обеспечению доступного средне- и долгосрочного фондирования в тенге.

"Это важно для предпринимателей, поскольку проблему отсутствия инвестиционного кредитования в тенге фракция «Ак жол» только за предыдущий период ставила перед Нацбанком как минимум трижды. А нам отвечали, что это не функция Нацбанка.

В который раз убеждаюсь, что Президент знает и понимает бизнесменов ближе и лучше тех чиновников, которые отвечают за эти участки. Можем заверить, что партия «Ак жол» примет самое заинтересованное участие в объявленной сегодня Третьей модернизации Казахстана.



