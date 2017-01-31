Сборная Казахстан идет на втором месте в медальном зачете Универсиады-2017
31 января 2017, 16:53
На счету сборной Казахстана восемь наград: два «золота», два «серебра» и четыре «бронзы».
Завершился розыгрыш второго медального дня Универсиады-2017, сообщает Zakon.kz.
На счету сборной Казахстана восемь наград: два «золота», два «серебра» и четыре «бронзы».
Сегодня биатлонистка Алина Райкова завоевала первую для Казахстана золотую медаль. Второе «золото» принесли фристайлисты Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек. Серебряную медаль завоевала биатлонистка Галина Вишневская, обладательницами бронзовых наград стали конькобежка Екатерина Айдова и лыжница Анна Шевченко.
Возглавляет неофициальный медальный зачет сборная Россия. На ее счету 17 наград: 8 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали. С пятью медалями в активе третье место занимает команда Польши (2+1+2).
Фото almaty2017.com
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