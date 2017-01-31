Организаторы объяснили перенос спортивных соревнований Универсиады-2017

Руководитель Дирекции по подготовке и проведению Универсиады-2017 Наиль Нуров прокомментировал перенос нескольких спортивных соревнований студенческих игр, передает корреспондент МИА « Казинформ ». По его словам, сегодня утром на ГЛК «Шымбулак» выпало более 50 см снежного покрова, видимость была от 5 до 700 м.





«К сожалению, погода не позволила провести ряд соревнований. Женский кросс перенесен на завтра. С опозданием на два часа прошли соревнования по сноуборду, они состоялись. Кроме этого, были отменены соревнования по двоеборью, лыжные гонки и прыжки с трамплина должны были пройти в один день. Но сегодня была ненастная погода и на лыжно-биатлонном комплексе «Алатау», там тоже биатлоны и лыжи начались с двухчасовой задержкой, из-за этого оргкомитет принял решение перенести соревнования по двоеборью на завтра», - сказал он.





По сведениям синоптиков, в ближайшие дни также прогнозируются осадки. В оргкомитете Универсиады учли эти моменты и во всеоружии готовы к сюрпризам природы. «Мы сегодня приноровились к такой погоде, я думаю, завтра нам будет легче. Сегодня в такой непростой погоде мы завоевали свое первое «золото» в биатлоне. Матч состоится в любую погоду. Мы сейчас не рассматриваем возможности отмены каких-либо соревнований», - заверил руководитель Дирекции.





Он добавил, что ни один спортсмен не высказал сегодня недовольства по поводу погоды и отмены состязаний. Наиль Нуров также прокомментировал информацию о том, как задержки отразятся на расписании соревнований.





«По всем видам спорта есть резервный день, есть еще одна возможность провести соревнования. Если этот день не будет использован, тогда есть специальный регламент, мы будем его рассматривать, если вдруг не состоится еще один день», - сообщил он.



