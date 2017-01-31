Почетному гостю FISU стало плохо с сердцем на Универсиаде-2017 в Алматы

Почетному гостю FISU Фину Ристонинену стало плохо с сердцем на Универсиаде-2017 в Алматы. Об этом рассказал руководитель Дирекции по подготовке и проведению Универсиады-2017 Наиль Нуров, передает корреспондент МИА « Казинформ ».





«Вчера одному из почетных гостей, почетному члену FISU, до недавнего времени президенту Национального олимпийского комитета Финляндии Фину Ристонинену стало плохо. Прихватило сердце. Были проблемы, видимо. (...) Он был госпитализирован. Ему была успешно проведена операция, поставлен стенд. Он находится в общем отделении», - рассказал руководитель Дирекции.





Он добавил, что врачи дают хорошую оценку, и, возможно, завтра или через день он будет уже выписан.





Также Наиль Нуров рассказал еще об одном инциденте - на Универсиаде потерялся технический делегат из Китая. «Сейчас дали отбой ложной тревоге. Технического делегата из Китая нашли. Подняли все спасательные службы, моментально отреагировали. Нашли не на склоне, в локерной. Он, оказывается, быстро спустился, отогревался. Все нормально», - сообщил Нуров.





Ранее руководитель Дирекции Универсиады-2017 прокомментировал перенос нескольких соревнований из-за непогоды в Алматы. Он отметил, что отмененные соревнования состоятся завтра, 1 февраля.



