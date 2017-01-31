В алматинских горах туристы попали в беду при восхождении на пик "Скалистый"
31 января 2017, 17:00
К счастью, все были спасены.
29 января группа туристов из десяти человек отправилась в поход на пик Скалистый, находящийся в районе Большого Алматинского озера. По неизвестным причинам группа растянулась по маршруту настолько, что двое участников сильно отстали от остальных и потерялись. Туристы понимали, что найти остальных самостоятельно не смогут, также как и вернуться одни в город. Поэтому они приняли решение обратиться за помощью к спасателям Республиканского оперативно-спасательного отряда, передает Zakon.kz со ссылкой на главного спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда Зарубаеву В.В.
Звонок от пострадавших поступил в дежурно-диспетчерское отделение РОСО в 17.18 час. На помощь туристам выехала группа спасателей из 8 человек, в том числе один кинологический расчет. По пути к месту происшествия спасатели получили еще один вызов. В данном случае заявитель сообщил, что их группа попала под небольшую лавину, которую они сами и спровоцировали. Три человека находятся по пояс в снегу. Причем, происшествие случилось примерно в том же месте, где, предположительно, должны были находиться двое пострадавших, обратившиеся первыми.
В процессе выяснилось, что все эти люди являются членами одной туристической группы: в то время, когда двое из них отстали и потерялись, другие – попали в еще более неприятное положение. При этом заявитель, который является и организатором группы, удивился, когда узнал от оперативного дежурного РОСО о том, что двое человек из его группы потерялись.
Спасатели прибыли на место происшествия в 18.15 час. Там они разделились на две группы для повышения эффективности поисково-спасательных работ. Уже через 20 минут первая группа обнаружила пострадавших при сходе лавины. При осмотре оказалось, что все трое получили травмы разной степени тяжести: от ссадин на голове и ушибов конечностей до перелома ноги. Также спасателями РОСО были найдены и двое заявителей, обратившихся за помощью чуть раньше.
Собрав всю туристическую группу вместе, спасатели начали транспортировку на носилках пострадавшей, получившей перелом. Оперативная группа сопроводила пострадавших и потерявшихся до бригады сотрудников скорой медицинской помощи, на чем и была успешно завершена поисково-спасательная операция в горах.
"Хочется отметить, что описания маршрутов в интернете даются, в основном, для летних походов и в зимнее время данные маршруты становятся опасными для прохождения, - сообщил главный спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда.
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