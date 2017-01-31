Состав "Кайрата" стал самым дорогим в КПЛ
31 января 2017, 17:01
После перехода хорватского полузащитника Иво Иличевича суммарная стоимость игроков алматинского клуба стала выше, нежели у "Астаны".
Согласно данным сайта Transfermarkt.de, алматинский «Кайрат» после пополнения в лице хорватского полузащитника Иво Иличевича стал стоить больше столичной «Астаны», пишет Sports.kz.
20,48 миллионов евро насчитали специалисты специализированного сайта за футболистов «Кайрата», в свою очередь у «Астаны» — 20,10. На третьем месте среди казахстанских команд «Актобе» — 10,90.
При этом у лидеров казахстанского самыми дорогостоящими в составах являются серб Неманья Максимович и чилиец Герсон Асеведо, которые в скором времени покинут клубы. После этого самый высокий ценник будет у ивуарийца Жерара Гоу — 2,5.
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