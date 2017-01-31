Новую нацкомпанию создадут в Казахстане
31 января 2017, 17:05
Премьер-министр конкретно сказал, когда это нужно сделать и какие нужны для этого процедурные шаги.
В Казахстане создадут новую национальную компанию, которая будет заниматься инвестициями, передает ИА «NewTimes.kz».
По словам министра национальной экономики Тимура Сулейменова, в Казахстане есть несколько организаций, которые так или иначе занимаются привлечением иностранных инвестиций. Но президент в прошлом году дал конкретное поручение - создать одну национальную компанию, которая выступала бы с принципом «единого окна».
«Действительно, критика президента, наверное, заслуженная. (...) Когда инвестор получает полный набор услуг единого переговорщика, а все остальные вещи - согласование и так далее - происходят уже между госорганами через эту компанию. Эта компания будет создана, сегодня на заседании правительства премьер конкретно сказал, когда это нужно сделать, какие нужны для этого процедурные шаги. Поэтому в этом отношении, я думаю, есть полное понимание», — сказал он в кулуарах заседания правительства.
Фото: newtimes.kz
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