Новую нацкомпанию создадут в Казахстане

Премьер-министр конкретно сказал, когда это нужно сделать и какие нужны для этого процедурные шаги.

В Казахстане создадут новую национальную компанию, которая будет заниматься инвестициями , передает , передает ИА «NewTimes.kz»





По словам министра национальной экономики Тимура Сулейменова, в Казахстане есть несколько организаций, которые так или иначе занимаются привлечением иностранных инвестиций. Но президент в прошлом году дал конкретное поручение - создать одну национальную компанию, которая выступала бы с принципом «единого окна».





«Действительно, критика президента, наверное, заслуженная. (...) Когда инвестор получает полный набор услуг единого переговорщика, а все остальные вещи - согласование и так далее - происходят уже между госорганами через эту компанию. Эта компания будет создана, сегодня на заседании правительства премьер конкретно сказал, когда это нужно сделать, какие нужны для этого процедурные шаги. Поэтому в этом отношении, я думаю, есть полное понимание», — сказал он в кулуарах заседания правительства.



