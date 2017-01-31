Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Новую нацкомпанию создадут в Казахстане

31 января 2017, 17:05

Премьер-министр конкретно сказал, когда это нужно сделать и какие нужны для этого процедурные шаги.


В Казахстане создадут новую национальную компанию, которая будет заниматься инвестициями, передает ИА «NewTimes.kz».

По словам министра национальной экономики Тимура Сулейменова, в Казахстане есть несколько организаций, которые так или иначе занимаются привлечением иностранных инвестиций. Но президент в прошлом году дал конкретное поручение - создать одну национальную компанию, которая выступала бы с принципом «единого окна».

«Действительно, критика президента, наверное, заслуженная. (...) Когда инвестор получает полный набор услуг единого переговорщика, а все остальные вещи - согласование и так далее - происходят уже между госорганами через эту компанию. Эта компания будет создана, сегодня на заседании правительства премьер конкретно сказал, когда это нужно сделать, какие нужны для этого процедурные шаги. Поэтому в этом отношении, я думаю, есть полное понимание», — сказал он в кулуарах заседания правительства.

Фото: newtimes.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...