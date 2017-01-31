Сагинтаев: До конца 2018 года в Казахстане необходимо завершить приватизацию предприятий

К концу 2018 года не должно остаться ни одного не приватизируемого объекта, за исключением тех, которые мы выводим на IPO - премьер.

Поручения по обеспечению занятости, а также по исполнению хода кампании по приватизации дал акимам регионов Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства РК, посвященном реализации Послания главы государства, передает корреспондент Zakon.kz





«Приоритетом в своем Послании глава государства определил кардинальные улучшения бизнес-среды. Одной из важных стратегических целей является обеспечение к 2050 году вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%. Для ее достижения принята программа продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. Все механизмы ее реализации определены и финансово обеспечены», - сказал он.





Глава Кабмина напомнил акимам, что эффективность данной программы во многом зависит от результативности их работы. Каждый аким согласно поручению Президента должен предложить комплекс мер по развитию массового, в том числе семейного предпринимательства. Глава государства отметил, что именно количество созданных рабочих мест станет одним из ключевых критериев оценки деятельности правительства и акимов.





«Министерству труда и соцзащиты поручаю выработать цифровые индикаторы по каждому региону, исходя из возможностей и поставленных задач по созданию новых рабочих мест. Также поручено выработать меры по фронтальному снижению всех видов издержек для бизнеса. Максимально оптимизировать процессы оказания государственных услуг. Министерству национальной экономики совместно НПП «Атамекен» поручаю до 1 июля разработать системные меры по дерегулированию бизнеса», - сказал Б. Сагинтаев.





По его данным, правительством внесен на рассмотрение Мажилиса пятый пакет законодательных поправок для улучшения позиций Казахстана в рейтинге Doing Bussiness.





«Аскар Узакпаевич (Мамин, первый заместитель премьер-министра), возьмите на контроль ход прохождения законопроекта в парламенте», - распорядился глава Кабмина.





Также он затронул вопросы приватизации.





«По вопросу приватизации мы определили перечень предприятий для приватизации до 2020 года. Президент поручил завершить приватизацию предприятий из этого перечня до конца 2018 года. В связи с этим необходимо до конца февраля текущего года пересмотреть сроки приватизации по каждому объекту. Прежде всего, это касается акимов регионов, на долю которых приходится более 60% всех приватизируемых объектов. Поэтому поручаю министерству финансов установить жесткий контроль процессу реализации объектов. К концу 2018 года не должно остаться ни одного не приватизируемого объекта, за исключением тех, которые мы выводим на IPO. Кайрат Ныгматович (Келимбетов), необходимо произвести подготовительную работу, чтобы Международный финансовый Центр «Астана» стал основной площадкой для размещения акций наших компаний», - подчеркнул Б. Сагинтаев.





В развитии темы премьер добавил, что глава государства поручил пересмотреть роль государственных холдингов.





«Необходимо обеспечить их преобразование в компактные, эффективные холдинги и исключить из деятельности функции, которые можно передать в конкурентную среду. Руководителям вышеуказанных наших холдингов «Самрук-Казына», «Байтерек» и «КазАгро» внести предложения в правительство. Глава государства подчеркнул недостаточное использование потенциала государственно-частного партнерства. Хочу отметить, что имеется вся необходимая нормативно-правовая база, упрощены процедуры. Регионам представлена самостоятельность по подготовке реализации проектов», - перечислил глава Кабмина.





В связи с этим он дал поручение министерству национальной экономики совместно с акимами пересмотреть подход и обеспечить активное использование ГЧП.



