Премьер-министр распределил обязанности министерств по выполнению Послания Президента РК

На заседании Правительства РК Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев обозначил для каждого из министерств обязанности в свете очередного Послания Президента РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«К практической реализации Послания мы должны приступить с сегодняшнего дня. Общенациональный план сейчас разрабатывается. Президент ставит глобальную задачу третьей модернизации Казахстана. Для ее реализации требуется создать новую модель экономического роста, которая обеспечит конкурентоспособность страны в это сложное время. Глава государства обозначил пять основных приоритетов», - напомнил он.

По его словам, один из приоритетов касается ускоренной технологической модернизации экономики.

«Основной целью здесь является создание новых индустрий на стыке традиционных секторов и сферы услуг с применением цифровых технологий. Речь идет о развитии таких перспективных отраслей, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, промышленный интернет, сохранить сервисные сферы профессиональных услуг и другие. Быстрое распространение новых технологий уже сегодня предъявляет новые требования по регулированию этих отраслей», - указал глава Кабмина.

Он уточнил, что для этого Президент поручил разработать программу «Цифровой Казахстан» и адаптировать национальное законодательство для стимулирования развития IT-технологий.

«Поручаю министерству информации и коммуникаций совместно с заинтересованными госорганами форсировать разработку данной программы и подготовку законодательных изменений», - дал поручение премьер.

Также, по его мнению, на особый контроль надо взять подключение сел к волоконно-оптическим линиям до 2020 года.

«Актуальным также является поддержка инноваций и быстрое внедрение в производство. В этой связи на инфраструктурной базе ЭКСПО необходимо создать международный технопарк IT-стартапов. В связи с этим поручаю министерствам информации, нацэкономики, финансов совместно с заинтересованными госорганами проработать вопрос создания технопарка и оказания законодательной поддержки в виде налоговых льгот, упрощенного визового и трудового режима. Также Президентом поручено развивать свой научный инновационный потенциал на базе вузов, Астана бизнес кампус Назарбаев университета и парка информационных технологий «Алатау». Министерству образования и науки принять необходимые меры по реализации данного поручения. Имангали Нургалиевич (Тасмагамбетов, заместитель премьер-министра», координация за вами», - сказал Б. Сагинтаев.

В то же время глава кабмина дополнил, что вместе с развитием новых индустрий Президент ставит задачу дальнейшего развития традиционных базовых отраслей.

«Основным фактором здесь является повсеместное внедрение элементов четвертой промышленной революции. Это автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, обмен большими данными, которые в свою очередь, позволят повысить производительность труда. Необходимо определить основные направления по практическому внедрению элементов индустрии 4.0, в том числе, в реализации пилотных проектов в промышленном и инфраструктурном секторах экономики. Поручаю министерствам по инвестициям и развитию, энергетики, сельского хозяйства разработать комплекс мер технологического перевооружения базовых отраслей до 2025 года», - подчеркнул он.

Премьер уточнил, что в рамках реализации программы индустриализации стоит задача по увеличению несырьевого экспорта в два раза к 2025 году.

«Президентом поручено сконцентрировать инструменты развития и продвижения экспорта в одном ведомстве. Для этого нам необходимо консолидировать все меры поддержки экспорта по принципу «одного окна». Также следует активизировать работу по мониторингу и устранению торговых барьеров при продвижении казахстанских товаров на зарубежные рынки. Поручаю министерству по инвестициям и развитию внести соответствующее предложение, в том числе, по созданию при правительстве совета по экспортной политике. Кроме того, до 1 сентября необходимо принять экспортную стратегию. Аскар Узакпаевич (Мамин, заместитель премьер-министра), координация за вами», - пояснил премьер.

«Далее, Президентом поставлена задача сохранить лидерство по привлечению иностранных инвестиций. Эта задача будет решаться в рамках проводимой кардинальной реформы системы привлечения инвестиций. До 1 сентября необходимо принять инвестиционную стратегию. Женис Махмудович (Касымбек, министр по инвестициям и развитию), нужно активизировать работу по привлечению транснациональный компаний, которые позволят встраиваться в глобальной цепочке производства и сбыта товаров, и услуг. Необходимо продолжить реализацию совместно с Китаем инвестиционной программы по созданию производств в Казахстане», - добавил Б, Сагинтаев.

Как он отметил, кроме того, в соответствии с поручением главы государства министерству по инвестициям и развитию необходимо проработать вопрос дальнейшего развития производства электромобилей с экспортной ориентацией, предусмотрев создание необходимой инфраструктуры.

«Для дальнейшего развития горно-металлургической и нефтегазового комплекса необходимо расширять географию поставок нашей продукции, активно развивать геологоразведку. Министерству энергетики поручаю обеспечить до конца года принятие нового кодекса о недрах и необходимые поправки в налоговое законодательство. Контроль за Аскаром Узакпаевичем», - завершил глава Кабмина.

Ксения Давыдова, Астана.