В Австрии запретят носить паранджу в публичных местах

При этом министерство туризма уже выразило опасение, что запрет может отпугнуть туристов из стран Персидского залива.

В Австрии будет введен запрет на ношение паранджи в публичных местах, таких как школы и суды. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Соответствующая договоренность достигнута между партиями, входящими в правящую коалицию. Кроме того, рассматривается возможность введения запрета для госслужащих на ношение никаба, паранджи и других видов одежды, которые могут быть сочтены религиозными символами.

«Мы подтверждаем свою приверженность открытому обществу, которое, в свою очередь, подразумевает открытое общение между людьми, — говорится в официальном заявлении. — Одежда, закрывающая лицо, мешает достичь этой цели и поэтому будет запрещена».

Таким образом, указывает издание, представители центристской коалиции надеются лишить козырей правую Австрийскую партию свободы, кандидат которой Норберт Хофер проиграл во втором туре президентских выборов в декабре 2016 года, но обещал снова баллотироваться на пост главы государства.

При этом министерство туризма уже выразило опасение, что запрет может отпугнуть туристов из стран Персидского залива.

Ношение паранджи в публичных местах запрещено во Франции и Бельгии, аналогичная мера сейчас рассматривается нидерландским парламентом.