На «Медеу» прошли соревнования по конькобежному спорту

31 января на высокогорном катке "Медеу" состоялись забеги конькобежцев на дистанциях 1500 метров у женщин и 5000 метров у мужчин, сообщает Zakon.kz.

Мощный снегопад заставил поволноваться не только ответственных за качество льда и организацию соревнований, но и самих спортсменов. Сегодня их главным соперником была погода.

Первыми на старт вышли девушки. На дистанции 1 500 метров выступила 41 участница.

Результаты:

1. Александра Качуркина (Россия) - 2:06:20

2. Нана Такахаши (Япония) - 2:06:35

3. Екатерина Айдова (Казахстан) - 2:06:58

По завершении соревнований состоялась пресс-конференция с участием победительницы и призёров. Спортсмены поделились своими впечатлениями от выступления на первой дистанции.

Александра Качуркина:

- Я довольна своим бегом, но условия не позволили пробежать быстрее. Я рада, что принесла своей стране еще одну медаль Универсиады в общем зачёте.

Нана Такахаши (Япония):

- Условия сложные, но лед был неплохим.

Екатерина Айдова (Казахстан):

- Спасибо, что болели за нас, что неравнодушны к конькобежному спорту. Хочу поприветствовать спортсменок из России и очень рада, что на "Медеу", который давно служит для массового катания, возрождаются соревнования. Тот факт, что здесь, в "кузнице рекордов", проводятся состязания Универсиады, позволяет нам надеяться на новые старты.

Далее на стайерскую дистанцию 5 000 метров вышли мужчины. 30-ти спортсменам также пришлось соревноваться при непрекращающемся снегопаде.

Результаты:

1. Давиде Джотто (Италия) – 6:51.64

2. Сейтаро Ичинохе (Япония) – 6:52.94

3. Линус Хайтдеггер (Австрия) – 6:55.46

На состоявшейся после «цветочной» церемонии пресс-конференции тройка призеров рассказала о том, как сложился старт.

Давиде Джотто (Италия):

- Я счастлив, что выиграл золотую медаль. Люди вокруг веселы и приветливы, место необычайно красивое. Все мы находились в равных условиях, всем было одинаково холодно и всем мешал ветер, так что все справедливо.

Сейтаро Ичинохе (Япония):

- Я был рад выступить здесь. Первые два круга я бежал с хорошей скоростью, но силы подвели меня на второй половине дистанции, и я не завоевал золотую медаль. И все же надеюсь стать лучшим конькобежцем. Рахмет.

Линус Хайтдеггер (Австрия):

- Отличные соревнования! Благодаря теплому приему, дружным и открытым людям нам здесь тепло даже зимой.