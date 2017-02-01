Команда Японии по хоккею обыграла на Универсиаде корейцев

В матче второго тура в группе С сборная Японии победила команду Кореи со счетом 5:2 (0:1, 2:1, 3:0). Это была, по сути, игра за третье место в квартете, сообщает Zakon.kz.

В первом туре команда Кореи проиграла сборной России (0:14), а Япония уступила Латвии в овертайме (3:4). Обеим командам в очной встрече нужна была только победа.

В первом периоде сборная Кореи играла быстрее и острее соперника, и совершенно справедливо ушла на перерыв при счете 1:0 в свою пользу. Во втором периоде хоккеисты из Страны Восходящего солнца переломили ход встречи, забив две шайбы в ворота соперника, пропустив при этом одну. 2:2 – после второй двадцатиминутки.

За несколько минут до конца третьего периода японцы снова вышли вперед. Сборная Кореи пошла ва-банк, выпустив шестого полевого игрока, и под занавес поединка пропустила еще два гола.

Наставник сборной Японии Казюеши Ямагучи (Kazuyoshi Yamaguchi):

«Наша команда оказалась не готова к стартовому периоду. Мы играли плохо, но в перерыве мы поговорили с ребятами и они, собравшись с командным духом, переломили ход встречи и победили».

Капитан сборной Кореи Hyun Doo Hwang:

«Для нас это была принципиальная игра. Мы ждали этот матч с нетерпением. В первом периоде все было нормально, повели в счете, однако во втором почувствовали себя уставшими, - говорит Hwang. – Накануне мы сыграли с командой России и просто не успели восстановиться физически к поединку с Японией. Впрочем, я думаю, это не Япония выиграла, а мы проиграли».