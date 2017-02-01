Баптист Жути принес Франции первое «золото» Универсиады-2017

Первую мужскую биатлонную гонку на зимней Универсиаде в Алматы выиграл французский биатлонист Баптист Жути. Ему не было равных в индивидуальной гонке на 20 километров. Отстреляться чисто победителю не удалось, он допустил два промаха, но удержал первое место, сообщает Zakon.kz.

Но здесь не обошлось без везения. Уверенно шедший всю дистанцию россиянин Сергей Корастылев, казалось, никому не отдаст первого места. Три огневых рубежа он стрелял без промахов и показывал лучшее время среди всех участников. Но все решил заключительный четвертый огневой рубеж, на котором Корастылев дважды не сумел закрыть мишень. В итоге российский спортсмен уступил 41 секунду Жути.

Бронзовая медаль досталась еще одному представителю России Семену Сучилову, который вырвал награду у другого французского атлета Мишеля Леграна.

Что касается казахстанских биатлонистов, то они побороться за медали домашних Игр-2017 не смогли. Сразу три спортсмена показали примерно одинаковый результат – лучшим из казахстанцев стал Максим Браун (8-е место) следом за ним расположились его товарищи по сборной: Антон Пантов (9-е место) и Роман Еремин (10-е место). Еще три биатлониста из Казахстана в первую 10-ку не попали – это Тимур Хамитгатин (13-е место), Василий Подкорытов (18-е место) и Владислав Витенко (22-е место).

- У меня смешанные чувства, потому что я провел два неудачных сезона и приехал в Алматы с определенными амбициями. Очень счастлив победить, надеюсь это станет началом моего возвращения. Хочу поблагодарить свою команду за проделанную работу, рад, что Универсиада началась для меня так успешно – сказал новоиспеченный чемпион Баптист Жути.

Остался доволен вторым местом и Сергей Корастылев, назвавший своих основных конкурентов в следующих гонках:

- Думаю, тренерскую установку я выполнил. Надо было просто справиться со стрельбой и пробежать хорошо дистанцию. Думаю, наш тренерский штаб доволен вторым и третьим местами по итогам гонки. Не особо знаком с ребятами, которые приехали сюда из Европы, основные соперники – мои товарищи по команде. У нас продолжается отбор, кто побежит спринт, пасьют и так далее.

Ранее стали известны призеры женской индивидуальной гонки на 15 километров. Во второй раз подряд эту дисциплину на Универсиадах выиграла Алина Райкова из Казахстана, «серебро» досталось еще одной казахстанке Галине Вишневской, а «бронза» Наде Белкиной из Украины. 2 февраля биатлонисты выявят сильнейших в спринте. Женщины побегут 7,5 километров, а мужчин – 10.

31 января. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка на 20 км:

1. Баптист Жути (Франция) – 1:03:41.0 (2 штр. мин)

2. Сергей Корастылев (Россия) – 1:04:22.0 (2)

3. Семен Сучилов (Россия) – 1:04:46.5 (3)