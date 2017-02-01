Второй день соревнований среди сноубордистов стал удачным для Польши и России



В прошедших во вторник соревнованиях по сноуборду между мужчинами и между женщинами поляки взяли три медали, сообщает Zakon.kz.

31 января. Сноуборд. Мужчины. Параллельный слалом:

1.Богдан Богданов (Россия)

2.Оскар Квятковски (Польша)

3.Александр Белинский (Украина)

Сильная российская команда по сноуборду снова доказала свое превосходство. На этот раз в финале параллельного слалома. В решающем заезде Богдан Богданов, уже носящий титул чемпиона Универсиады-2017, был сильнее своего визави из Польши Оскара Квятковски. Именно поляк считался фаворитом в этой дисциплине, но россиянин оказался удачливее и теперь положит в свою копилку еще одну награду высшей пробы.

- Я доволен своим результатом. Вчера и сегодня не ставил перед собой задачу взять «золото». Но во время квалификационных спусков понял, что снег и туман на «Шымбулаке» мне очень подходят и радуют. Я смог выступить лучше всех. Поэтому уже на финальных съездах все сделал так, чтобы победить, - признался уже двукратный чемпион Игр-2017 Богдан Богданов.

31 января. Сноуборд. Женщины. Параллельный слалом:

1.Вероника Биела (Польша)

2.Мэгги Карриган (США)

3.Каролина Штокфиц (Польша)

Среди представительниц женских команд по параллельному слалому лучшей стала польская спортсменка Вероника Биела.

- Я очень довольна своим результатом. Вчера я была четвертой, а сегодня мне удалось преодолеть себя, настроиться, и стать уже первой, - сказала она в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Шымбулака».

Серебряная награда досталась Мэгги Карриган из США. На ее взгляд, уровень Универсиады почти так же высок, как и Олимпиады, и второе место здесь может порадовать любого спортсмена.

«Бронзу» завоевала еще одна польская сноубордистка. Эта награда на Универсиаде в Алматы в активе Каролина Штокфиц уже вторая по счету.