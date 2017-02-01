Сергей Старыгин: У Чехии и Швеции хорошие хоккейные школы

Тренер национальной сборной ыразил выразил свое мнение о соперниках в группе А.

Наставник сборной Казахстана по хоккею Сергей Старыгин высказал свое мнение об игре соперников команды по группе А – дружин Чехии и Швеции.

Напомним, что накануне во встрече между ними сильнее были чехи (5:0).

- Обе команды довольно мобильные, стараются друг другу не уступать, - считает Сергей Старыгин. - Чехи навязали сопернику борьбу на каждом участке площадки, хорошо начинали зонные атаки, и в обороне неплохо смотрелись. Отметил бы и хорошее катание у чешской команды.

- Можно ли сравнить стиль этих студенческих команд с их национальными сборными?

- Одни названия команд – Чехия и Швеция – уже говорят о хорошей школе. Конечно, студенческие сборные – это не высший уровень, но параллели провести можно. Видно, что подготовка у этих команд добротная. Также заметно, что игроки получили хорошее хоккейное образование.

- Кого бы персонально отметили в сборных Чехии и Швеции?

- У чехов выделю игроков под номерами 12 (Филип Сваришек) и 30 (Давид Захар). Вообще, в их составе много забивных игроков. У шведов же понравился хоккеист под номером 23 (Даниэль Петтерсон).

- На Универсиаде-2015 в испанской Гранаде в полуфинале казахстанцы в напряженной борьбе одолели чехов. Узнаете ли кого-нибудь из того состава в их нынешней команде?

- Чехи привезли в Алматы пять-семь игроков, выступавших тогда. У нас в Гранаде играли три хоккеиста – вратарь Сергей Кудрявцев, Владимир Гребенщиков и Алексей Анциферов.

Напомним, что на прошлой Универсиаде сборная Казахстана под руководством Сергея Старыгина завоевала серебряные медали. В финале казахстанцы уступили россиянам со счетом 1:3.

Ранее сообщалось, что сборная РК одержала победу в матче со шведами.