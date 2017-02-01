Итальянская модель проводит благодарственный конституционный секс-тур

Она удовлетворила уже 400 человек из 19 миллионов 419 тысяч 507 человек.

Итальянская модель Паола Саулино, обещавшая оральный секс гражданам, которые проголосуют против конституционной реформы на референдуме, успешно реализует «предвыборную программу». Она удовлетворила уже 400 человек из 19 миллионов 419 тысяч 507 человек, решивших в конце 2016 года, что итальянской конституции не нужна реформа.

Хотя задача кажется довольно сложной, но женщина намерена дойти, по крайней мере, до миллиона.

Паула Саулино специально приехала домой из Лос-Анджелеса и начала 7 января в Риме свой секс-тур, 21 января она финишировала в Палермо. На втором этом этапе с 1 февраля по 8 марта Паула отработает в Фодже, Кампобассо, Позитано, Катандзаро, Салерно, Кальяри и других городах. Модель удовлетворяет избирателей в специальной комнате, но перед этим нужно отправить ей письмо и пройти отбор. Затем приходит сообщение с кодом, временем и адресом встречи, сообщают «Вести».

Впечатлениями от тура Паула делится в Инстаграме. После первого дня она написала, что «немного устала, но все отлично» и «год начался самым лучшим образом».

Конституционный референдум в Италии, который должен был стать своеобразным вотумом доверия правительству Маттео Ренци, провалился. За внесение изменений в Конституцию страны, которые должны были привести к большей централизации власти, проголосовало чуть более 40% избирателей, в то время как против высказались почти 60%. Многие эксперты назвали этот референдум итальянским «брекзитом» и победой евроскептиков.

Записаться на "прием" к девушке можно, отправив имейл на адрес ее Pompa Tour. Тем, кто пройдет отбор, получит сообщение с кодом, временем и адресом, по которому можно будет найти итальянку.