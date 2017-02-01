Ирак решил не вводить ответные меры после указа Трампа

После указа Трампа о миграционной политике по всему миру прошли десятки акций протеста.

Ирак не будет принимать меры в ответ на введение запрета на въезд в Соединенные Штаты для иракских граждан, так как не хочет терять поддержку Вашингтона в борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство", сообщил премьер-министр Ирака. Об этом пишет Русская служба ВВС.

Ранее парламент выступил за введение ответных мер, однако Хайдер аль-Абади с депутатами не согласился.

"Мы изучаем варианты решений, однако мы сражаемся и не хотим навредить национальным интересам", - цитирует премьера Рейтер.

США предоставляют остро необходимую поддержку в воздухе и на земле для иракских военных, сражающихся с боевиками ИГ.

В пятницу президент Дональд Трамп подписал указ о миграционной политике, среди прочего приостанавливающий прием Соединенными Штатами беженцев из других стран. Указ, по его словам, призван не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов".

В соответствии с указом для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии введён 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты.

Из президентского указа Трампа также следует, что прием сирийских беженцев в США будет прекращен на неопределенный срок, а программа приема беженцев из других стран будет заморожена на 120 дней.

Указ вызвал острую критику в том числе правозащитников и зарубежных политиков.