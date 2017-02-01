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В США вздернули на дереве куклу Трампа с флагом СССР в руках

1 февраля 2017, 01:52

Местная полиция заявила, что не может ничего сделать, поскольку владелец дома пользуется свободой слова.


Жители американского города Форт-Уэйн в штате Индиана обеспокоены куклой Дональда Трампа, висящей на дереве с советским флагом в руках, сообщает РИА Новости.

По некоторым данным, ее "вздернул" американский ветеран, однако сам он отказался беседовать со СМИ. Местные жители рассказывают, что кукла появилась вскоре после инаугурации нынешнего американского лидера.

"Это шокирует. Честно говоря, мне это не нравится", — приводит издание слова американца Джареда Пейдена.

Он счел такой поступок "неуважением к Трампу и людям, которые голосовали за него".

Местная полиция заявила, что не может ничего сделать, поскольку владелец дома пользуется свободой слова.


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