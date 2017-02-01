Все сведения о соискателях работы и вакансиях в Казахстане – на одном портале

По сообщениям интернет-ресурса Министерства труда и социальной защиты населения, все данные, имеющиеся в интернет-пространстве, о соискателях работы и вакансиях в Казахстане будут объединены на портале enbek.kz. Об этом заявил президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» (далее - ЦРТР) Даулет Аргандыков, выступая на Форуме строительных компаний Проекта будущего расширения - Проекта управления устьевым давлением (далее - ПБР-ПУУД) ТОО «Тенгизшевройл», прошедшем недавно в г. Атырау.

В начале своего выступления Даулет Аргандыков отметил, что успех реализации ПБР-ПУУД во многом зависит от наличия квалифицированных кадров.

«Для привлечения большого потока соискателей необходимо грамотно выстроить каналы взаимодействия - это размещение рекламы, первичный отбор, работа с центрами занятости и частными рекрутинговыми агентствами. Все это требует огромных человеческих и финансовых затрат. Мы хотели бы помочь вам в решении данных вопросов», - сказал он.

Глава ЦРТР напомнил, что с 2013 года в Казахстане функционирует портал enbek.kz, основная задача которого - содействие в поиске работы и подборе персонала. На нем ежедневно публикуются вакансии и резюме из различных источников: работодателями и соискателями, самостоятельно зарегистрировавшимися на портале, из базы данных органов занятости, частными агентствами занятости и средствами массовой информации. Все услуги на портале абсолютно бесплатны.

«Подготовлен пакет изменений в законодательство о занятости, который предусматривают подачу сведений о вакансиях, включая текущие и перспективные, через портал enbek.kz. Это позволит полностью исключить бумажную волокиту и облегчить работу бизнесу. Центры занятости и частные агентства смогут через портал находить специалистов по имеющимся вакансиям, это же смогут сделать и сами работодатели, разместив объявление в личном кабинете. Мы уже работаем над тем, чтобы портал объединил все сведения о вакансиях и соискателях в интернет-пространстве. Для этого важна полная картина о соискателях, поэтому вводится обязательность заполнения отдельных полей», - сообщил Даулет Аргандыков.

По данным казахстанского рейтинга сервиса интернет-статистики zero.kz, по тематике «Работа. Вакансии» портал enbek.kz занимает 1 место по посещаемости среди сайтов данного направления. В 2016 году количество уникальных посетителей возросло с 45 до 150 тыс., количество просмотров - с 242 тыс. до более 1 млн в месяц.