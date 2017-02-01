 
Облачно: слабый снег
-14°

Астана

Облачно: слабый снег

Вероятность осадков: 25%

Влажность: 83%

Давление: 733 мм рт. ст.

Ветер: южный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

323.70

1 февраля 

Курс НБРК

324.24

-

АЛМАТЫ

Покупка

323.00

Продажа

323.70

АСТАНА

Покупка

321.00

Продажа

324.00

Подробнее
347.50

1 февраля 

Курс НБРК

347.20

-

АЛМАТЫ

Покупка

346.00

Продажа

347.50

АСТАНА

Покупка

344.00

Продажа

349.00

Подробнее
Новости за сегодня

Все сведения о соискателях работы и вакансиях в Казахстане – на одном портале

По сообщениям интернет-ресурса Министерства труда и социальной защиты населения, все данные, имеющиеся в интернет-пространстве, о соискателях работы и вакансиях в Казахстане будут объединены на портале enbek.kz. Об этом заявил президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» (далее - ЦРТР) Даулет Аргандыков, выступая на Форуме строительных компаний Проекта будущего расширения - Проекта управления устьевым давлением (далее - ПБР-ПУУД) ТОО «Тенгизшевройл», прошедшем недавно в г. Атырау.

В начале своего выступления Даулет Аргандыков отметил, что успех реализации ПБР-ПУУД во многом зависит от наличия квалифицированных кадров.

«Для привлечения большого потока соискателей необходимо грамотно выстроить каналы взаимодействия - это размещение рекламы, первичный отбор, работа с центрами занятости и частными рекрутинговыми агентствами. Все это требует огромных человеческих и финансовых затрат. Мы хотели бы помочь вам в решении данных вопросов», - сказал он.

Глава ЦРТР напомнил, что с 2013 года в Казахстане функционирует портал enbek.kz, основная задача которого - содействие в поиске работы и подборе персонала. На нем ежедневно публикуются вакансии и резюме из различных источников: работодателями и соискателями, самостоятельно зарегистрировавшимися на портале, из базы данных органов занятости, частными агентствами занятости и средствами массовой информации. Все услуги на портале абсолютно бесплатны.

«Подготовлен пакет изменений в законодательство о занятости, который предусматривают подачу сведений о вакансиях, включая текущие и перспективные, через портал enbek.kz. Это позволит полностью исключить бумажную волокиту и облегчить работу бизнесу. Центры занятости и частные агентства смогут через портал находить специалистов по имеющимся вакансиям, это же смогут сделать и сами работодатели, разместив объявление в личном кабинете. Мы уже работаем над тем, чтобы портал объединил все сведения о вакансиях и соискателях в интернет-пространстве. Для этого важна полная картина о соискателях, поэтому вводится обязательность заполнения отдельных полей», - сообщил Даулет Аргандыков.

По данным казахстанского рейтинга сервиса интернет-статистики zero.kz, по тематике «Работа. Вакансии» портал enbek.kz занимает 1 место по посещаемости среди сайтов данного направления. В 2016 году количество уникальных посетителей возросло с 45 до 150 тыс., количество просмотров - с 242 тыс. до более 1 млн в месяц.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код