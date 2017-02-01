Неустойчивая погода сохранится в Казахстане в среду
1 февраля 2017, 06:02
В Алматинской, Кызылординской областях местами туман, гололед.
На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидаются снег, на юге республики осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.В Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, в Карагандинской области местами гололед.
В Алматинской, Кызылординской областях местами туман, гололед. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами туман, гололед, ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами туман, метель, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Палодарской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, ночью местами туман. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами туман. В Актюбинской, ночью в Мангыстауской областях местами ожидается низовая метель.
В Алматы днем -1° облачно. .
В Астане днем -12° преимущественно облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: BRAND-MAG.com
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