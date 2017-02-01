Российские ученые разработали обезболивающие на основе ядов пауков

"Наши ученые открыли пептиды, которые действуют на рецепторы восприятия боли: идет "обман" этих рецепторов. Разработанный препарат не приводит к привыканию, потому можно говорить о создании ненаркотических анальгетиков", — цитирует издание Александра Габибова, заместителя директора Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН.





В настоящее время на рынке обезболивающих препаратов существуют несколько классов – противовоспалительные (стероидные и нестероидные), антидепрессанты, антиконвульсанты и наркотические вещества. Это значит, что разработка российских ученых станет уникальным классом анальгетиков, аналогов которого нет. Новая группа будет называться "пептидными блокаторами болевых рецепторов". По словам руководителя группы молекулярных инструментов для нейробиологии ИБХ РАН Александра Василевского, патологическая боль часто связана с нарушением деятельности болевых рецепторов, поэтому для лечения нужны особые препараты, которые действуют именно на эти "фармакологические мишени".





"Выяснилось, что в них (природных ядах – ред.) бывают и вещества, которые (болевые) рецепторы блокируют", — добавил Василевский.





Ученые ИБХ РАН, пишут "Известия", обнаружили "блокаторы терморецепторов, рецепторов кислоты и рецепторов внеклеточной АТФ (источника энергии для всех биохимических процессов), которые являются своего рода маркерами поврежденной ткани".





"Пептид из паука, воздействующий на рецепторы АТФ, и пептид из актиний (блокатор термочувствительных рецепторов) уже прошли стадию доклинических исследований", — пишет издание.





По словам Василевского, перед тем как перейти к клиническим испытаниям, необходимо выяснить, при каких заболеваниях можно применять пептидные препараты.





Лекарства, вероятнее всего, будут выпускаться в форме инъекций. Планируется начать поставку новых препаратов на основе природных ядов через пять-десять лет.