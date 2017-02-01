Сегодня на Универсиаде-2017 стартуют фигурное катание и конькобежный спорт

В этот же день за золотую медаль будет бороться лидер сборной Казахстана в конькобежном спорте Роман Креч.

Самое большое количество билетов на Универсиаду-2017 во время предварительных продаж было распродано на фигурное катание, сообщает Vesti.kz.





1 февраля, зрители и болельщики смогут посмотреть - первыми на лед выйдут женщины.





Кроме того, в этот же день за золотую медаль будет бороться лидер сборной Казахстана в конькобежном спорте Роман Креч.





Вид спорта: Керлинг. Групповая стадия (мужчины, женщины);

Кто: Казахстан - Норвегия (Ж), Казахстан - Япония (М), Казахстан - Россия (Ж);

Во сколько: Начало первой встречи в 09.00, второй в 14.00 и третьей в 19.00 - здесь и далее по времени Астаны





Вид спорта: Горнолыжный спорт. Комбинация (Супергигант, слалом). Мужчины, женщины;

Кто: Мария Григорова, Екатерина Карпова, Мартин Хубер, Сергей Данов, Александр Костров, Алексей Сысоев, Захар Кучин

Во сколько: Начало в 10.00 ("Хабар")





Вид спорта: Конькобежный спорт. Женщины (3000 метров), мужчины (500 метров);

Кто: Дарсиль Эссамамбо, Артем Крикунов, Станислав Палкин, Роман Креч, Эльвира Халикова, Мария Сизова, Татьяна Климчук

Во сколько: Начало у женщин в 11.00, у мужчин в 14.05 (KazSport)





Вид спорта: Лыжное двоеборье. Мужчины;

Кто: Чингиз Ракпаров, Али Айбек, Расул Гайрбеков, Вячеслав Бочкарев, Эльдар Орусаев;

Во сколько: Прыжки с трамплина в 10 - 11.00, лыжные гонки в 15.30.





Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой раунд;

Кто: Россия - Латвия;

Во сколько: Начало в 12.30 ("Хабар")





Вид спорта: Фигурное катание. Короткая программа. Женщины;

Кто: Айза Мамбекова, Жансая Адыханова, Вероника Шевелева;

Во сколько: Начало в 14.30 ("Казахстан")





Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой этап;

Кто: Канада - Великобритания;

Во сколько: Начало в 16.30 ("Хабар")





Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, женщины;

Кто: Даяна Ахметалиева, Сабиржан Муминов, Сергей Ткаченко, Роман Ногин, Акрам Адилов, Станислав Анчугин;

Во сколько: Начало у женщин в 16.00, у мужчин в 18.30





Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Групповой этап;

Кто: Великобритания - Китай;

Во сколько: Начало в 16.30 (KazSport)





Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой этап;

Кто: Чехия - Китай;

Во сколько: Начало в 19.30





Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Групповой этап

Кто: Казахстан - Канада;

Во сколько: Начало в 20.00





Примечание





"Шымбулак" принимает соревнования по горным лыжам. Конькобежный спорт пройдет на ВСК "Медеу", керлинг - на "Алматы Арене", мужской хоккей - на "Халык Арене", женский хоккей - во Дворце спорта имени Балуана Шолака. МКЛТ "Сункар" примет прыжки на лыжах с трамплина, а лыжный этап нордического двоеборья состоится на ЛБТ "Алатау". Фигурное катание пройдет на "Алматы Арене".





Добавим, что сегодня, 31 января, первую золотую медаль для Казахстана выиграла биатлонистка Алина Райкова, ставшая лучшей на дистанции 15 километров индивидуальным стилем. Второе "золото" принесли фристайлисты Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек, показавшие лучший результат в командных соревнованиях. Медальный зачет Универсиады-2017





Серебряную медаль на дистанции 15 километров индивидуальным стилем завоевала Галина Вишневская, финишировавшая вслед за Райковой. Бронзовыми призерками стали лыжница Алина Шевченко, показавшая третий результат в гонке преследования свободным стилем на пять километров, и конькобежка Екатерина Айдова, успешно выступившая на дистанции 1 500 метров.





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Фото: Zimbio.com







