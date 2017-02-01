Футболист Андрей Аршавин стал отцом в 4-й раз
1 февраля 2017, 06:48
Жена спортсмена родила сына во вторник, 31 января.
Футболист "Кайрата", бывший форвард «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом, сообщает Рамблер.
Жена спортсмена родила сына во вторник, 31 января, сообщает Starhit. Для Алисы Аршавиной этот ребенок стал третьим. Имя малыша и другие подробности пока неизвестны.
Напомним, Андрей Аршавин женился 1 сентября прошлого года на своей возлюбленной Алисе Казьминой.
Супруга футболиста заявила, что они доказали всем, что их роман не мимолетная интрижка. Они живут вместе с детьми Казьминой от предыдущего брака. У Аршавина также есть трое детей от бывшей гражданской жены, телеведущей Юлии Барановской.
Фото: ТАСС
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