Футболист Андрей Аршавин стал отцом в 4-й раз

Футболист "Кайрата", бывший форвард «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом, сообщает Рамблер.





Жена спортсмена родила сына во вторник, 31 января, сообщает Starhit. Для Алисы Аршавиной этот ребенок стал третьим. Имя малыша и другие подробности пока неизвестны.





Напомним, Андрей Аршавин женился 1 сентября прошлого года на своей возлюбленной Алисе Казьминой.





Супруга футболиста заявила, что они доказали всем, что их роман не мимолетная интрижка. Они живут вместе с детьми Казьминой от предыдущего брака. У Аршавина также есть трое детей от бывшей гражданской жены, телеведущей Юлии Барановской.





Фото: ТАСС