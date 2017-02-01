В Румынии проходят ночные акции протеста

Люди начали собираться перед зданием правительства в 23.00. Протестующие скандируют: "Воры!" и требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов.





Ситуация напряженная, однако серьезных происшествий пока не было выявлено. Манифестанты бросают в здание правительства снежки и куски льда. Несколько молодых людей попытались пройти через кордон полиции. Оба выхода из здания кабмина заблокированы.





Президент Румынии Клаус Йоханнис на своей официальной странице в Facebook описал происходящее в Бухаресте, как "черная пятница".





"Сегодня — день траура для правового государства, которое получило удар сильный удар от противника юстиции, справедливости и борьбы с коррупцией", — отметил Йоханнис.





Румынская пресса сообщает, что акции протеста проходят во многих города страны.





Кабмин под руководством Гриндяну утвержден 4 января текущего года большинством голосов депутатов и сенаторов парламента Румынии.