В Румынии проходят ночные акции протеста
1 февраля 2017, 06:51
Протестующие скандируют: "Воры!" и требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов.
Ночные акции протеста проходят в Бухаресте после того, как румынское правительство под руководством Сорина Гриндяну утвердило в срочном порядке поздно вечером во вторник постановления об изменении в Уголовный кодекс о помиловании и амнистии некоторых категории заключенных, сообщает РИА Новости.
Люди начали собираться перед зданием правительства в 23.00. Протестующие скандируют: "Воры!" и требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов.
Ситуация напряженная, однако серьезных происшествий пока не было выявлено. Манифестанты бросают в здание правительства снежки и куски льда. Несколько молодых людей попытались пройти через кордон полиции. Оба выхода из здания кабмина заблокированы.
Президент Румынии Клаус Йоханнис на своей официальной странице в Facebook описал происходящее в Бухаресте, как "черная пятница".
"Сегодня — день траура для правового государства, которое получило удар сильный удар от противника юстиции, справедливости и борьбы с коррупцией", — отметил Йоханнис.
Румынская пресса сообщает, что акции протеста проходят во многих города страны.
Кабмин под руководством Гриндяну утвержден 4 января текущего года большинством голосов депутатов и сенаторов парламента Румынии.
Фото: AP Photo
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