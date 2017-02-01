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Трамп номинировал в Верховный суд Нила Горсача из Колорадо

1 февраля 2017, 07:29

Судьи Верховного суда США избираются пожизненно.


Президент Дональд Трамп номинировал в Верховный суд Нила Горсача - судью из Колорадо, Би-би-си.

Горсачу 49 лет. Сейчас он служит в Апелляционном суде десятого округа США.

Верховный суд США - высшая судебная инстанция в стране. Как правило, Верховный суд действует как апелляционная инстанция: он рассматривает дела, связанные со спорными законами, а также с участием властей штатов и федерального правительства.

Дела обычно поступают на рассмотрение Верховного суда после серии апелляций в судах низшей инстанции. Судьи этого суда могут создавать прецеденты, и их решениями впоследствии руководствуются судьи всей страны.

В ближайшие годы Верховный суд, вероятно, будет занят рассмотрением дел о правах трансгендеров, абортах, расовой дискриминации, миграционной политике.

Судьи Верховного суда - девять человек - избираются пожизненно. Сейчас в суде есть одно вакантное место, которое освободилось после смерти Антонина Скалиа в феврале 2016 года. Скалиа стал судьей Верховного суда в 1986 году, его выдвинул президент Рональд Рейган.

Скалиа был известен как один из самых консервативных судей в США. Он был ярым противником абортов и расширения прав сексуальных меньшинств. Скали постоянно писал "особые мнения" по этим вопросам.

Трамп говорил, что он намерен назначить консервативного судью, который будет поддерживать права граждан на свободное хранение и ношение оружия, а также выступать против абортов и гей-браков.

Фото: GETTY IMAGES

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