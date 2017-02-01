"Валенсия" отказалась платить "Астане" за трансфер Неманьи Максимовича

Полузащитник сборной Сербии Неманья Максимович останется в "Астане" до июня 2017 года, сообщает Vesti.kz.





Как сообщил сам игрок изданию Plaza Deportivo, испанская "Валенсия" отказалась платить казахстанскому клубу 300 тысяч евро за его переход. Это означает, что Максимович доработает свой контракт в "Астане".





В "Валенсию" Максимович отправится летом. C испанским клубом он подписал предварительный контракт в начале января. Соглашение рассчитано до 2021 года и предусматривает возможность продления на еще один сезон. За это время Максимович заработает в "Валенсии" 7 миллионов евро.





Скорее всего, Максимович присоединится к "Астане" на вторых сборах. Футболист пропустил первый УТС в Дубае, в ходе которого клуб провел два товарищеских матча.





21-летний Максимович выступает за "Астану" с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2015 году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в прошедшем сезоне дебютировал в составе национальной команды.





Фото Турара Казангапова



