В Актау родители учеников школы пожаловались на тараканов в столовой
1 февраля 2017, 08:07
Во время обеда или завтрака в столовой по стенам ползают тараканы.
Родители учеников утверждают, что в школьной столовой и кабинетах по стенам и полу ползают тараканы, сообщает Lada.kz.
Руководство учебного заведения о проблеме знает, но избавиться от насекомых может только на время, после дезинсекции. По словам директора школы №6, изменить ситуацию в корне поможет только капитальный ремонт, который планируют провести в этом году.
По словам родителей, ученики говорят, что во время обеда или завтрака в столовой по стенам ползают тараканы.
"Сегодня из школы пришла дочь и говорит, что когда снимала куртку с вешалки в классе, рядом на стене сидел большой таракан. Это же ненормально, мы живем в 21 веке, неужели нельзя от них избавиться", - жалуется родительница.
Руководство учебного заведения о проблеме знает, но решить ее может только на время. Каждые каникулы и праздники, когда в школе нет учеников, проводится дезинсекция. Последний раз специалисты травили насекомых в начале января.
"Проблема существует уже давно. Причина появления тараканов кроется в подвале. Периодически там прорывает трубы, соответственно появляется сырость. В одном месте отремонтируем, прорвет в другом. Сети изношены. Школе в этом году 48 лет, и последние 10 из них капитальный ремонт не проводился. Сейчас мы как раз к нему готовимся", – говорит Жанаргуль Жумашева, директор средней школы № 6 Актау.
Капитальный ремонт школы, по словам Жанаргуль Жумашевой, займет 10 месяцев. И, чтобы не прерывать учебный процесс и успеть в сроки, ремонт начнут не с подвала, так как отключить отопление зимой невозможно, а с актового зала.
Фото: Lada.kz
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