В Актау родители учеников школы пожаловались на тараканов в столовой

По словам родителей, ученики говорят, что во время обеда или завтрака в столовой по стенам ползают тараканы.





"Сегодня из школы пришла дочь и говорит, что когда снимала куртку с вешалки в классе, рядом на стене сидел большой таракан. Это же ненормально, мы живем в 21 веке, неужели нельзя от них избавиться", - жалуется родительница.



