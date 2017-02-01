Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Как Дональд Трамп побрил налысо рестлера-миллиардера

1 февраля 2017, 08:41

Необычная встреча двух миллиардеров произошла ещё в 2007 году, во время шоу «Реслмания 23» .


Новым объектом битвы фотошоперов на Reddit.com неожиданно стало фото с Дональдом Трампом, сообщает Life.ru.

Трамп занёс машинку для стрижки волос над головой спортивного промоутера Винса Макмэна, намереваясь побрить его налысо.

Необычная встреча двух миллиардеров произошла ещё в 2007 году, во время шоу «Реслмания 23» .

Тогда боец Трампа побил протеже Макмэна, а по условиям пари проигравшего должны были подстричь наголо. Такую ответственную миссию Трамп не мог доверить кому-то другому.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...