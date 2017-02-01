Как Дональд Трамп побрил налысо рестлера-миллиардера
1 февраля 2017, 08:41
Необычная встреча двух миллиардеров произошла ещё в 2007 году, во время шоу «Реслмания 23» .
Новым объектом битвы фотошоперов на Reddit.com неожиданно стало фото с Дональдом Трампом, сообщает Life.ru.
Трамп занёс машинку для стрижки волос над головой спортивного промоутера Винса Макмэна, намереваясь побрить его налысо.
Необычная встреча двух миллиардеров произошла ещё в 2007 году, во время шоу «Реслмания 23» .
Тогда боец Трампа побил протеже Макмэна, а по условиям пари проигравшего должны были подстричь наголо. Такую ответственную миссию Трамп не мог доверить кому-то другому.
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