Как Дональд Трамп побрил налысо рестлера-миллиардера

Необычная встреча двух миллиардеров произошла ещё в 2007 году, во время шоу «Реслмания 23» .

Новым объектом битвы фотошоперов на Reddit.com неожиданно стало фото с Дональдом Трампом, сообщает Life.ru.





Трамп занёс машинку для стрижки волос над головой спортивного промоутера Винса Макмэна, намереваясь побрить его налысо.





Необычная встреча двух миллиардеров произошла ещё в 2007 году, во время шоу «Реслмания 23» .





Тогда боец Трампа побил протеже Макмэна, а по условиям пари проигравшего должны были подстричь наголо. Такую ответственную миссию Трамп не мог доверить кому-то другому.