Вооружённые игрушечными пистолетами подростки устроили переполох в метро Вены
1 февраля 2017, 08:55
Действия четверых подростков — предположительно, из семей мигрантов — стали причиной паники у пассажиров венского метро.
Австрийская полиция предельно серьёзно отнеслась к произошедшему и сейчас занимается расследованием инцидента, сообщает Life.ru.
Действия четверых подростков — предположительно, из семей мигрантов — стали причиной паники у пассажиров венского метро.
Как сообщают местные СМИ, дети размахивали пистолетами, стреляли из них в воздух и кричали "Аллах акбар".
Инцидент произошёл в районе станции Schweglerstrasse. Одному из пассажиров удалось вытолкнуть подростков из вагона. Позднее выяснилось, что пистолеты, которыми те были вооружены, оказались репликой.
Тем не менее австрийская полиция предельно серьёзно отнеслась к произошедшему и сейчас занимается расследованием инцидента. Сейчас ведутся поиски четырёх подозреваемых.
Фото: structurae.de
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