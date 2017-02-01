Вооружённые игрушечными пистолетами подростки устроили переполох в метро Вены

Действия четверых подростков — предположительно, из семей мигрантов — стали причиной паники у пассажиров венского метро.

Австрийская полиция предельно серьёзно отнеслась к произошедшему и сейчас занимается расследованием инцидента, сообщает Life.ru.





Действия четверых подростков — предположительно, из семей мигрантов — стали причиной паники у пассажиров венского метро.





Как сообщают местные СМИ, дети размахивали пистолетами, стреляли из них в воздух и кричали "Аллах акбар".





Инцидент произошёл в районе станции Schweglerstrasse. Одному из пассажиров удалось вытолкнуть подростков из вагона. Позднее выяснилось, что пистолеты, которыми те были вооружены, оказались репликой.





Тем не менее австрийская полиция предельно серьёзно отнеслась к произошедшему и сейчас занимается расследованием инцидента. Сейчас ведутся поиски четырёх подозреваемых.



