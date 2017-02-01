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Вооружённые игрушечными пистолетами подростки устроили переполох в метро Вены

1 февраля 2017, 08:55

Действия четверых подростков — предположительно, из семей мигрантов — стали причиной паники у пассажиров венского метро.


Австрийская полиция предельно серьёзно отнеслась к произошедшему и сейчас занимается расследованием инцидента, сообщает Life.ru.

Действия четверых подростков — предположительно, из семей мигрантов — стали причиной паники у пассажиров венского метро.

Как сообщают местные СМИ, дети размахивали пистолетами, стреляли из них в воздух и кричали "Аллах акбар".

Инцидент произошёл в районе станции Schweglerstrasse. Одному из пассажиров удалось вытолкнуть подростков из вагона. Позднее выяснилось, что пистолеты, которыми те были вооружены, оказались репликой.

Тем не менее австрийская полиция предельно серьёзно отнеслась к произошедшему и сейчас занимается расследованием инцидента. Сейчас ведутся поиски четырёх подозреваемых.

Фото: structurae.de

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