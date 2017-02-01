На границе Казахстана и России произошло землетрясение
1 февраля 2017, 09:25
Магнитуда MPV 3.9.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 31 января 2017г. в 23 час 26 мин 52 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 959 км на северо-восток от города Алматы на границе Казахстана и России.
Энергетический класс землетрясения 9.0.
Магнитуда MPV 3.9.
Координаты эпицентра 49.97° с.ш. 84.65° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: aa.com.tr
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