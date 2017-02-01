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Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

1 февраля 2017, 09:55

В частности, будет рассмотрен проект Конституционного закона РК «О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан».


В Мажилисе Парламента Казахстана началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.

В частности, будут рассмотрены проекты Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» и «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» (первое чтение).

Также будут рассмотрены изменения и дополнения, внесенные Сенатом в проект закона «О пастбищах» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ».

Кроме того, подготовят заключение по проекту закона «О ратификации Устава Гаагской конференции по международному частному праву».



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