В Актобе майору, который проехал на крыше авто, пытаются спасти руки

Если в ближайшие дни состояние не улучшится, медикам придется их ампутировать.

В Актобе пытаются спасти руки 34-летнему майору юстиции Нуржану Жидеханову. Он пытался задержать беглых преступников и 12 километров проехал на крыше авт о, передает о, передает телеканал КТК





Сейчас врачи решают вопрос об операции: у майора обморожение обеих кистей рук и ушных раковин 1-й и 2-й степени.





Напомним, неделю назад двое осужденных, которые отбывали наказание в колонии-поселении, отпросились в поликлинику и исчезли. Минувшей ночью их заметили в машине на пригородной трассе. Когда сотрудники колонии приблизились к ним, беглецы прибавили скорость. Нуржан Жидеханов ухватился за дверцу авто, но рука застряла, и майору пришлось прыгнуть на крышу





Осуждённым за побег грозит как минимум 8 лет колонии. К слову, один из них отбывал наказание за кражу, другой сидел за нанесение телесных повреждений со смертельным исходом. Обоим до освобождения оставалось чуть больше года.





"Я понял, что могу упасть и сломать руку, но всё же залез на крышу. Изо всех сил держался за край машины. Когда полицейская машина их догнала, они сбросили скорость, и в этот момент я упал", - рассказал начальник оперативного отделения УКА 168/3 Нуржан Жидеханов.



