Ученые создали девайс, позволяющий силой мысли управлять телевизором

Ученые похвастались новой разработкой — устройством MindFix, которое позволяет силой мысли управлять телевизором. Девайс представили разработчики онлайн-кинотеатра Netflix, сообщается в блоге компании , сообщает , сообщает Росбалт





Устройство было представлено в рамках Netflix HackDay Winter 2017. Оно управляется с помощью MindFix, на основе гаджета под названием Muse, и представляет собой электроэнцефалограф, отлеживающий изменение функций мозга. Разработчики адаптировали гаджет под управление Netflix.





Устройство необходимо надевать на голову пользователя.





В компании заявили, что пока не собираются выпускать его на потребительский рынок.





Ранее сообщалось, что Apple планирует выпускать собственные сериалы.



