Ученые создали девайс, позволяющий силой мысли управлять телевизором
1 февраля 2017, 09:39
Устройство необходимо надевать на голову пользователя.
Ученые похвастались новой разработкой — устройством MindFix, которое позволяет силой мысли управлять телевизором. Девайс представили разработчики онлайн-кинотеатра Netflix, сообщается в блоге компании, сообщает Росбалт.
Устройство было представлено в рамках Netflix HackDay Winter 2017. Оно управляется с помощью MindFix, на основе гаджета под названием Muse, и представляет собой электроэнцефалограф, отлеживающий изменение функций мозга. Разработчики адаптировали гаджет под управление Netflix.
Устройство необходимо надевать на голову пользователя.
В компании заявили, что пока не собираются выпускать его на потребительский рынок.
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Фото: insideua.info
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