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Новости за сегодня

Назначен новый посол Грузии в Казахстане

 

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначил новых послов в Канаду, Казахстан и Корейскую республику, сообщает МИА «Казинформ».

Зураб Абашидзе займет должность посла Грузии в Казахстане.

Константин Кавтарадзе, который в 2001-2015 гг. был послом Грузии в Швеции и Финляндии, назначен на должность посла в Канаду и постоянного представителя в Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Послом Грузии в Корейской республике будет Отар Бердзенишвили, который до этого занимал должность посла в Бразилии, сообщает civil.ge.

«Все трое являются довольно опытными кадрами. Мы уверены, что этот шаг будет содействовать развитию двусторонних отношений с этими странами, повышению узнаваемости Грузии», - заявил секретарь президента по внешним отношениям Тенгиз Пхаладзе после того, как президент принял у себя трех новых послов 30 января.

 

1 февраля 2017, 09:40
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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